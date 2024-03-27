Aston Martin'e göre gerçek güç düzeni Japonya'da görülecek

Formula 1'de yeni sezonun ilk üç yarışı geride kaldı ve genel tablo Red Bull'un en önde olduğu yönünde. Sonrasında Ferrari, Mclaren/Mercedes/Aston Martin gelirken, bu takımları çok yakın bir beşli grup takip ediyor.

Fakat Aston Martin takımının baş mühendisi Tom McCullough, takımların gerçek güç dengesini ve geçen yıla kıyasla kaydedilen ilerlemeyi Japonya GP'de değerlendirebileceklerine inanıyor.

McCullough'a göre neredeyse hiç değişmeyen teknik düzenlemeler ve Pirelli'nin Suzuka'ya aynı hamurları götürmesi sayesinde, altı ay önce elde edilen verilerle doğrudan kıyaslama yapabilecekler.

McCullough, Melbourne'de görüşlerini şöyle paylaştı: "Japonya'daki yarış çok ilginç olacak."

"Bunun nedeni hem hamur hem de yapı anlamında geçen yılla tamamen aynı lastiklere sahip olacak olmamız."

"Üstelik aerodinamik düzenlemeler de değişmedi."

"Hava durumu 2023'le aynı olursa, pist sıcaklığı ve rüzgarın şiddeti değişmezse, güç dengesini doğru şekilde değerlendirebiliriz."

Ferrari'nin baş yarış mühendisi Jock Clear da aynı fikirde.

"Takvime bakılırsa, ilk dört yarışın ardından güç dengesi hakkında çok iyi bir fikre sahip olacağız."

"Japon pisti araçların değerlendirilmesi için mükemmel. Bu pistte çok şey öğreneceğiz."