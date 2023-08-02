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Aston Martin'e döneceği iddiaları hakkında Szafnauer: "Yorum yok!"

Alpine takım patronluğu görevinden ayrılan Otmar Szafnauer, Aston Martin'e döneceği iddialarıyla ilgili yorum yapmadı.

Altay Gök
Ekleyen:
Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, in the Team Principals Press Conference

1.5 sezonluk Alpine macerası sona eren Szafnauer'in bir daha üst düzey yönetici olarak sporda yer alması pek olası gözükmüyor, yine de daha farklı roller kendisini bekliyor olabilir.

Takımdan ayrılacağı kesinleştikten sonra açık bir şekilde F1'de kalmak istediğini belirten Szafnauer'in yeni adresi şimdiden belli bile olabilir.

Belçika GP'si sonrası bir iddiada bulunan Sky Almanya, Szafnauer'in yarış bittikten sonra Aston Martin misafirhanesinden çıkış yaparken görüntülendiğini öne sürdü.

Bu iddialar hakkında konuşmamayı tercih eden Szafnauer, "Yorum yapmayacağım. Sizin de gördüğünüz üzere, Alpine maceram henüz sona erdi.

"Artık herhangi bir takıma katılmakta serbestim. Bekleyelim ve görelim." dedi.

Yarıştan önce bir diğer fotoğrafla da gündemdeydi Szafnauer; kendisini elinde çantasıyla bir misafirhaneden çıkış yaparken fotoğraf, Szafnauer'in Alpine garajını erkenden terk ettiği iddiasıyla servis edilmişti.

Ancak bu iddia, Szafnauer tarafından net bir dille yalanlandı.

Szafnauer, "F1'in bir diğer güzelliği de bu, insanlar her zaman bir şeyler uyduruyor ve her yerde yalan haberler var."

"Pisti terk etmedim, yarış boyunca yerimdeydim. Komuta merkezindeydim, strateji kararlarına yardımcı oldum ve iyi puanlar aldığımızdan emin oldum." dedi.

İddialar aynı şekilde Alpine tarafından da yalanlandı; takım, Szafnauer'in yalnızca F1 Experiences misafirhanesini ziyaret ettiğini doğruladı.

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