Aston Martin'den Newey'e astronomik teklif!

Almanya'dan gelen bir rapor, Aston Martin'in Adrian Newey'e gelecek sezondan itibaren takımla anlaşması için 100 milyon Euro'ya varan önemli bir teklif sunduğunu iddia etti.

Ünlü tasarımcı 2025 yılının ilk çeyreğinde Red Bull'dan ayrıldıktan sonra ne yapacağına henüz karar vermedi ve bu yılın başlarında takımla olan yaklaşık yirmi yıllık ilişkisini sonlandıracağını açıkladı.

Alman yayın organı F1-Insider, Aston Martin'in Newey ile anlaşma konusunda “favori” olduğunu bildirdi ve takım sahibi Lawrence Stroll'ün, Ferrari'nin Newey'e sunduğu teklifi geçmek için, sporun en başarılı tasarımcısına dört yıl boyunca 100 milyon € (84 milyon pound) ödemeye hazır olduğunu iddia etti.

Fotoğraf: Aston Martin

Newey, yakın zamanda bir sonraki adımını açıklamak konusunda acele etmeyeceğini belirtti ancak biraz ara verdikten sonra sporda devam etmeyi düşündüğünü söyledi.

The Times'a verdiği demeçte, “Ayrılacağımı açıkladıktan sonra diğer takımların ilgi göstermesi büyük bir sürpriz değildi, ancak geleceğim hakkında hızlı bir karar vermeyeceğim”

“F1'de bir kez daha olmak isteyip istemediğimi anlamak için bir molaya ihtiyacım var. Ancak paslanma riskini de almak istemedim.”

“Lewis Hamilton ve Fernando Alonso gibi birlikte çalışmayı çok istediğim bazı pilotlar var ama şu ana kadar bir araya gelmemiz için doğru yer ya da zaman olmadı.”

“Geleceğimin ne getireceğini bilmiyorum ama bu yaz grand prix yarışları için dünyanın dört bir yanına koşturmak yerine ailemi görebileceğim. Haziran ayında eşim Mandy ve ben iki Bernard doodle'ımız Yogi ve Benji ile bir hafta boyunca güney sahillerinde gezintiye çıktık, çok eğlenceliydi.” dedi.

Newey'nin Aston Martin'e geçebileceği söylentileri ilk olarak Haziran sonunda bir fabrika ziyaretinin ardından ortaya çıktığında, bir takım sözcüsü o zaman PlanetF1.com'a şunları söylemişti: “Aston Martin Aramco F1 takımı Lawrence Stroll'ün vizyonu, son teknoloji ürünü yeni Teknoloji Kampüsü ve Aramco ve Honda ile heyecan verici ortaklıkları ile çok cazip bir proje.”

“Takımın tüm alanlarında birçok yüksek profilli kişi projeyle bağlantılı ancak henüz açıklayacak bir şeyimiz yok.”