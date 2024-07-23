Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Aston Martin'den Newey'e astronomik teklif!

Aston Martin'in, Adrian Newey ile anlaşabilmek için tasarım dehasına yüklü bir maaş teklif edildiği iddia edildi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Almanya'dan gelen bir rapor, Aston Martin'in Adrian Newey'e gelecek sezondan itibaren takımla anlaşması için 100 milyon Euro'ya varan önemli bir teklif sunduğunu iddia etti.

Ünlü tasarımcı 2025 yılının ilk çeyreğinde Red Bull'dan ayrıldıktan sonra ne yapacağına henüz karar vermedi ve bu yılın başlarında takımla olan yaklaşık yirmi yıllık ilişkisini sonlandıracağını açıkladı.

Alman yayın organı F1-Insider, Aston Martin'in Newey ile anlaşma konusunda “favori” olduğunu bildirdi ve takım sahibi Lawrence Stroll'ün, Ferrari'nin Newey'e sunduğu teklifi geçmek için, sporun en başarılı tasarımcısına dört yıl boyunca 100 milyon € (84 milyon pound) ödemeye hazır olduğunu iddia etti.

Aston Martin factory first day

Fotoğraf: Aston Martin

Newey, yakın zamanda bir sonraki adımını açıklamak konusunda acele etmeyeceğini belirtti ancak biraz ara verdikten sonra sporda devam etmeyi düşündüğünü söyledi.

The Times'a verdiği demeçte, “Ayrılacağımı açıkladıktan sonra diğer takımların ilgi göstermesi büyük bir sürpriz değildi, ancak geleceğim hakkında hızlı bir karar vermeyeceğim”

“F1'de bir kez daha olmak isteyip istemediğimi anlamak için bir molaya ihtiyacım var. Ancak paslanma riskini de almak istemedim.”

“Lewis Hamilton ve Fernando Alonso gibi birlikte çalışmayı çok istediğim bazı pilotlar var ama şu ana kadar bir araya gelmemiz için doğru yer ya da zaman olmadı.”

“Geleceğimin ne getireceğini bilmiyorum ama bu yaz grand prix yarışları için dünyanın dört bir yanına koşturmak yerine ailemi görebileceğim. Haziran ayında eşim Mandy ve ben iki Bernard doodle'ımız Yogi ve Benji ile bir hafta boyunca güney sahillerinde gezintiye çıktık, çok eğlenceliydi.” dedi.

Newey'nin Aston Martin'e geçebileceği söylentileri ilk olarak Haziran sonunda bir fabrika ziyaretinin ardından ortaya çıktığında, bir takım sözcüsü o zaman PlanetF1.com'a şunları söylemişti: “Aston Martin Aramco F1 takımı Lawrence Stroll'ün vizyonu, son teknoloji ürünü yeni Teknoloji Kampüsü ve Aramco ve Honda ile heyecan verici ortaklıkları ile çok cazip bir proje.”

“Takımın tüm alanlarında birçok yüksek profilli kişi projeyle bağlantılı ancak henüz açıklayacak bir şeyimiz yok.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Villeneuve: "Red Bull, Perez'in yerine Tsunoda'yı getirmeli"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Red Bull, Verstappen'in nerede grid cezası alacağını seçmekte zorlanıyor

Red Bull, Verstappen'in nerede grid cezası alacağını seçmekte zorlanıyor

Formula 1
Macaristan GP
Red Bull, Verstappen'in nerede grid cezası alacağını seçmekte zorlanıyor
Renault, F1 motor fabrikası olarak kullanılan Viry tesisinin geleceğine karar vermek için çalışma başlattı!

Renault, F1 motor fabrikası olarak kullanılan Viry tesisinin geleceğine karar vermek için çalışma başlattı!

Formula 1
Renault, F1 motor fabrikası olarak kullanılan Viry tesisinin geleceğine karar vermek için çalışma başlattı!
Kravitz: "Red Bull, Verstappen'in sebep olduğu kazalarda hep 'yarış olayı' terimini kullanıyor"

Kravitz: "Red Bull, Verstappen'in sebep olduğu kazalarda hep 'yarış olayı' terimini kullanıyor"

Formula 1
Macaristan GP
Kravitz: "Red Bull, Verstappen'in sebep olduğu kazalarda hep 'yarış olayı' terimini kullanıyor"
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Newey'nin Ferrari'ye gitmesini engelleyen asıl sebepler ortaya çıktı!

Newey'nin Ferrari'ye gitmesini engelleyen asıl sebepler ortaya çıktı!

Formula 1
Macaristan GP
Newey'nin Ferrari'ye gitmesini engelleyen asıl sebepler ortaya çıktı!
Aston Martin Valkyrie Le Mans Hypercar deneme sürüşünü tamamladı

Aston Martin Valkyrie Le Mans Hypercar deneme sürüşünü tamamladı

WEC
Aston Martin Valkyrie Le Mans Hypercar deneme sürüşünü tamamladı
Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi

Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi

Formula 1
Macaristan GP
Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi

Son Haberler

Takımlar, F1'de daha fazla kişiye puan verilmesi fikrini reddetti!

Takımlar, F1'de daha fazla kişiye puan verilmesi fikrini reddetti!

F1 Formula 1
Macaristan GP
Takımlar, F1'de daha fazla kişiye puan verilmesi fikrini reddetti!
Wolff: "Antonelli'nin F1 testlerinden aldığımız veriler 'cesaret verici'"

Wolff: "Antonelli'nin F1 testlerinden aldığımız veriler 'cesaret verici'"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Wolff: "Antonelli'nin F1 testlerinden aldığımız veriler 'cesaret verici'"
F1 tarihindeki en popüler takım emri vakaları

F1 tarihindeki en popüler takım emri vakaları

F1 Formula 1
Macaristan GP
F1 tarihindeki en popüler takım emri vakaları
Red Bull, Verstappen'in nerede grid cezası alacağını seçmekte zorlanıyor

Red Bull, Verstappen'in nerede grid cezası alacağını seçmekte zorlanıyor

F1 Formula 1
Macaristan GP
Red Bull, Verstappen'in nerede grid cezası alacağını seçmekte zorlanıyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye