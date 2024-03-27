Aston Martin’den Alonso’ya tam destek

Alonso, Melbourne'deki yarışı bitirdikten sonra George Russell'ın kaza yapmasına neden olduğu için 20 saniye ceza almıştı.

Takım bunun üzerine Fernando Alonso'ya tam destek veren bir açıklama yayınladı.

Mike Krack şunları söyledi: "Avustralya Grand Prix'sinin nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından, takıma gönderdiği tüm destek mesajları için Aston Martin taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum.”

“Unutulmaması gereken ilk şey, yarış dünyasındaki herkesin George'un iyi olmasına ve kaza mahallini yürüyerek terk etmesine sevindiğidir.”

“Fernando'yu tamamen desteklediğimizi bilmenizi isterim. Herkesten daha fazla yarışa çıktı ve yirmi yılı aşkın bir deneyimi var. Kendisi birçok kategoride dünya şampiyonu oldu.”

“Diğer araçla hiçbir temasın yaşanmadığı bir durumda 20 saniyelik bir ceza almak acı verici ancak bu kararı kabullenmek zorundayız. Elimizden gelen her şeyi yaptık ancak yeni kanıtlar olmadan hakemlerin kararını gözden geçirmesini isteyemiyoruz.”

“Fernando olağanüstü bir sürücü ve George'un önünde bitirmek için elindeki tüm araçları kullandı. Aynı şeyi geçen yıl Brezilya'da Sergio Perez'le savaştığında da gördük. Bu motor sporları sanatının en üst seviyesi ve Fernando asla kimseye zarar vermek istemez.”

“Bizimle temasa geçen herkese teşekkür ederiz. Birlikte geleceğe bakıyoruz. Birkaç gün sonra Suzuka'daki yarışta mücadele etmek için sabırsızlanıyoruz."