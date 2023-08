Aston Martin'deki form düşüşünün gerçek sebebi ön kanat mı?

Sezona büyük bir atılım yaparak giren ve ilk sekiz yarışta altı kez podyuma çıkan takım, Monako GP'sinde zafere dahi yaklaşmıştı.

Fernando Alonso'nun yüksek performansından sonuna kadar yararlanan takımın sezonun ilerleyen kısmında da rekabetçi olması bekleniyordu, ancak bu beklentiler tam anlamıyla havada kaldı.

Kanada GP'sinden bu yana podyum göremeyen takım, artık McLaren, Mercedes ve Ferrari'nin de net bir şekilde gerisinde kalmış vaziyette.

Aston Martin'in bu form düşüşünün sebebi doğal olarak merak uyandırdı, başta Alonso olmak üzere birçok kişi Pirelli'nin Britanya GP'sine getirdiği yeni lastikleri bu durumun sorumlusu olarak görüyor.

Ancak bu iddiaları reddeden Aston Martin üst yönetimi, Kanada GP'sinde getirilen güncellemeler nedeniyle aracın karakteristiğinin hasar gördüğünü düşünüyor.

Takım patronu Mike Krack'e göre Gilles Villeneuve Pisti'nin düşük yere basma gücü talep etmesi nedeniyle sıkıntılar Montreal'de fark edilmedi. Daha fazla hava akışına ihtiyaç duyulan pistlerde ise takke düştü.

Performans direktörü Tom McCullough, "Her zaman araca performans eklemeye çalışırsınız, ancak çok nadiren herhangi bir karakteristik değişikliğinden kaçınabilirsiniz."

"Dolayısıyla, her zaman anlamaya çalıştığınız bazı şeyler mevcut." dedi.

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the line

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images