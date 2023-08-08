Aston Martin'deki form düşüşünün gerçek sebebi ön kanat mı?

Sezona büyük bir atılım yaparak giren ve ilk sekiz yarışta altı kez podyuma çıkan takım, Monako GP'sinde zafere dahi yaklaşmıştı.

Fernando Alonso'nun yüksek performansından sonuna kadar yararlanan takımın sezonun ilerleyen kısmında da rekabetçi olması bekleniyordu, ancak bu beklentiler tam anlamıyla havada kaldı.

Kanada GP'sinden bu yana podyum göremeyen takım, artık McLaren, Mercedes ve Ferrari'nin de net bir şekilde gerisinde kalmış vaziyette.

Aston Martin'in bu form düşüşünün sebebi doğal olarak merak uyandırdı, başta Alonso olmak üzere birçok kişi Pirelli'nin Britanya GP'sine getirdiği yeni lastikleri bu durumun sorumlusu olarak görüyor.

Ancak bu iddiaları reddeden Aston Martin üst yönetimi, Kanada GP'sinde getirilen güncellemeler nedeniyle aracın karakteristiğinin hasar gördüğünü düşünüyor.

Takım patronu Mike Krack'e göre Gilles Villeneuve Pisti'nin düşük yere basma gücü talep etmesi nedeniyle sıkıntılar Montreal'de fark edilmedi. Daha fazla hava akışına ihtiyaç duyulan pistlerde ise takke düştü.

Performans direktörü Tom McCullough, "Her zaman araca performans eklemeye çalışırsınız, ancak çok nadiren herhangi bir karakteristik değişikliğinden kaçınabilirsiniz."

"Dolayısıyla, her zaman anlamaya çalıştığınız bazı şeyler mevcut." dedi.

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the line Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A flexi-wing explanation?

Alonso'nun lastik, takımın güncelleme iddiaları bir yana, diğer takımların bu konuda daha farklı düşünceleri mevcut.

İddialar, Aston Martin'in FIA'nın esnek kanat kısıtlamasıyla ilgili bir sıkıntı yaşadığı yönünde.

Autosport,'un edindiği bilgiler de FIA tarafından takımların esnek bileşenlerden yararlanmak için akıllı çözümler kullanmadığından emin olmak için bu yıl ön kanatların yapımına özellikle dikkat edildiği yönünde.

En büyük açık ise hiç şüphesiz ki FIA tarafından yapılan testleri geçecek kadar güçlü, ancak pistte hızlanırken kontrollü şekilde esneyebilen bir ön kanat tasarımı. Hem takımlar, hem de FIA bu durumun tamamen farkında.

Ancak %100 sert kanatlar yapmak mümkün değil, dolayısıyla bu konunun ortadan kalkması da pek olası görünmüyor.

Bu sezonun başlarında FIA'nın çeşitli tasarımlar üzerindeki analizlerini hızlandırdığı ve gerekli olduğunu düşündüğünden daha fazla esneyebileceğinden şüphelendiği bazı ön kanatların yapısından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği anlaşılıyor.

Her ne kadar tüm ön kanatlar testlerden geçmiş olsa da, kanatların hızda esnemesine izin veren herhangi bir tasarımın Teknik Düzenlemelerin 3.2.2 Maddesini ihlal ettiği düşünülebilirdi.

Bu maddede, "Aracın aerodinamik performansını etkileyen tüm aerodinamik bileşenler veya karoser, Madde 3.3'te tanımlanan referans çerçevelerine göre sağlam bir şekilde sabitlenmeli ve hareketsiz olmalıdır."

"Ayrıca, bu bileşenler her koşulda düzgün, sağlam, sert, sürekli ve geçirimsiz bir yüzey oluşturmalıdır." ifadeleri yer alıyor.

Esnek bir ön kanat, virajlar için daha yüksek yere basma gücü konfigürasyonunda da çalışabilmesi, ancak daha sonra sürtünmeyi azaltmak için düzlüklerde hızla esneyebilmesi açısından takımlara önemli faydalar sağlayacaktır.

İlk yarışlarda Fernando Alonso'nun aracından alınan görüntülerde Aston Martin'in çok yüksek kanat açılarıyla çalışabildiği ve düzlüklerde en yüksek hıza ulaştığında kanatta kayda değer bir esneme olduğu görülüyordu.

FIA'nın Azerbaycan Grand Prix'si sırasında harekete geçtiği ve bazı takımları gayriresmi olarak uyardığı düşünülüyor.

Ancak bu uyarıların ardından takımlara ne kadar zaman tanındığı belli değil, nitekim her takımın belli bir alana ihtiyacı bulunuyor.

Ancak şu bir gerçek ki, İspanya GP'sinden itibaren Aston Martin'in performansının düştüğü, özellikle düşük hız ve orta hız performansının gerilediği açık.

Takım, ön kanadında değişiklik yapmak zorunda kalan birkaç takımdan biri olduğunu ne doğruladı ne de yalanladı, ancak durumu iyi bilen kaynaklar Aston Martin'in değişiklik yapmak zorunda kalan takımlardan biri olduğunu söylemekte.

Aston Martin AMR23 front wing - third flat pivot Photo by: Uncredited

Aston Martin'in yapmak zorunda kaldığı değişiklikler tam olarak bilinmiyor, ancak ön kanat yakından incelendiğinde bazı detaylar göze çarpıyor.

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi, mevcut nesil kanatlar metal flap ayarlama şeritlerinden (mavi oklar) üretilen iki ufak girdap üretmekte.

İç taraftaki flap, önceki nesil kanatlardaki Y250'ye benzer ama muhtemelen onun kadar güçlü olmayan bir girdap yaratır.

Bazı takımlar pivotlu üçüncü bir braket tercih etti, bu parça Aston Martin'in Bahreyn ve Avustralya'da kullandığı ön kanatta (kırmızı ok) mevcuttu.

Son olarak Monako'da gördüğümüz parça, uzun süredir karşımıza çıkmadı. Bu bileşenin daha önce takıldığı alan şu anda kullanılan kanatta açıkça görülebiliyor (bkz. içteki resim).

Alpine, Ferrari, Red Bull ve McLaren kendi varyantlarını kullandıkları için bu üçüncü braketin kendisi yasadışı değildir.

Parçanın kaldırılmış olması bir tesadüf gibi duruyor, ancak Aston Martin'in bunu hem hava akışı mevcutken, hem de mevcut değilken ön kanadın davranışına yardımcı olmak için kullanıyor olması da mümkün.

Bu parçanın çıkarılması (ister zorla ister kasıtlı bir seçim olsun) kesinlikle ön kanadın hava akışında bir değişikliği tetikleyecekti.

Bu iddiaların gerçeklik seviyesi ne olursa olsun Aston Martin'in mevcut durumu pek de umursamadığı açık, nitekim takımın tek hedefi eski formunu yeniden tutturabilmek.