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Formula 1 / Monako GP Son dakika

Aston Martin'de Vettel'in yerine Schumacher'in adı anılıyor!

Formula 1 dünyasında çıkan son sürpriz iddiaya göre sene sonunda emekli olması beklenen Sebastian Vettel'in yerine Aston Martin'de yarışabilecek pilotlar listesinin başında Mick Schumacher yer alıyor olabilir.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Aston Martin'de Vettel'in yerine Schumacher'in adı anılıyor!
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Vettel'in Aston Martin'le olan anlaşması bu sene sonunda bitiyor ve 4 kez şampiyon pilotun sene sonunda emekliliğe ayrılması bekleniyor. Bu durumda Oscar Piastri'yi yarıştırmak isteyen Alpine'in şampiyon pilotu Fernando Alonso'nun Aston için en ideal seçim olabileceği düşünülüyordu.

Ancak son iddialara göre Aston Martin, Lance Stroll'ün yanında Vettel gibi Alman pasaportuna sahip bir pilot istiyor ve listenin başında Vettel'in yakın arkadaşı Mick Schumacher yer alıyor. Ancak takım henüz bu iddiaları doğrulamış değil.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Haas adına yarışan ve Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer alan Schumacher, Formula 1'deki ikinci senesinde pek mutlu bir dönem geçirmiyor ancak onun soyadı ve Alman milliyeti, Aston'un ilgisini çekiyor.

Takımın sahibi Kanadalı olsa da Aston Martin için Almanya pazarı önem taşıyor. Aston Martin şirketi pek iyi bir dönem geçirmiyor ve Avrupa'da, özellikle de Almanya'da pazar payını arttırmak istiyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında Avrupa'da sadece 87 otomobil satan Aston için bu rakamlar yeterli değil.

Mick Schumacher, piace all'Aston Martin per la stagione 2023

Mick Schumacher, piace all'Aston Martin per la stagione 2023

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Takım 2020'de Sebastian Vettel'le anlaşırken de bu durumu dikkate almıştı ancak Formula 1 pistlerinde istenen sonuçların alınamaması, otomobil pazarında da istenen sonuçların alınamaması ile sonuçlandı. 

Aston Martin, Schumacher'i istiyor olsa da bu anlaşma pek kolay olmayabilir çünkü bunun gerçekleşmesi için öncelikle Schumacher'in Ferrari ile bağını kesmesi gerekiyor. Ferrari, Mick'in yerine Haas'a geçirecek bir isim bulamazsa, izin vermeyebilir.

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu nedenle Aston Martin'in listesindeki adaylardan bir diğeri Fernando Alonso. İspanyol pilot sahip olduğu şampiyonluklar ve deneyimle, takımın son senelerde dikkate aldığı kıstaslara sahip. Alonso Aston Martin'e gelir de takımın sahibinin oğlu Lance Stroll'den daha iyi performans sergilerse, takım bu durumu açıklayabilecek argümanlara sahip olacak.

Alonso'nun pilot piyasasına çıkmadan önce Alpine'in anlaşma yenileme konusundaki cevabını beklediği düşünülüyor.

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