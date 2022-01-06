Aston Martin'de Szafnauer'in yeri için öne çıkan aday Whitmarsh

Uzun zamandır Otmar Szafnauer'in Aston Martin'den ayrılacağı söyleniyordu. Çünkü iddialara göre Szafnauer, eski McLaren takım patronu Martin Whitmarsh'ın takıma gelişinden memnun değildi.

Romanya doğumlu Szafnauer, 2009'da Force India takımına katılmış ve başlangıçta takımın fabrika kısmından sorumlu olmuştu. Daha sonra takım 2018'de Lawrence Stroll tarafından satın alınınca, Szafnauer de takım patronluğu görevine getirilmişti.

Sebastian Vettel'in takıma katılmasında büyük rol oynayan Szafnauer'in adı son aylarda Alpine ile anılıyordu ve Motorsport.com, iki tarafın anlaştığını öğrenmişti.

Fakat Szafnauer bu iddiaları eksin bir dille reddediyordu.

Aston Martin ve Szafnauer arasındaki kontratın feshedilmesinin ardından, Alpine-Szafnauer anlaşmasının önümüzdeki süreçte açıklanması beklenirken, şimdi gözler Aston Martin'e çevrilmiş durumda.

Şimdilik Aston Martin, Szafnauer'in yerine geçecek ismi açıklamadı.

Fakat Auto Motor und Sport'a göre ekibe geçen yıl katılan Martin Whitmarsh, koltuk için önemli bir aday.

Daha önce 2009-2013 yılları arasında McLaren'da görev alan Whitmarsh, bu pozisyondaki boşluğu dolduracak deneyime ve yetkinliğe sahip.

Whitmarsh şu anda Aston Martin Petrformance Technologies'in CEO'luğunu yapıyor ve pist üstünde aktif bir göreve sahip değil.