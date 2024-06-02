Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Aston Martin'de kriz mi var?

Aston Martin bu yıl beklentileri hiçbir şekilde karşılayamadı ve aracın sergilediği performans nedeniyle takım içerisinde farklı görüşler var.

Ezel Tan
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin F1'in bu sezonki konumu hem takımdakiler hem de takım sahibi Lawrence Stroll için endişe vericiydi: takım şampiyonada beşinci sırada yer alsa da, son üç yarışta sadece dört puan toplayabildi.

Monako Grand Prix'si, Fernando Alonso ve Lance Stroll'un ikisinin de ilk on dışında kaldığı ilk yarıştı.

Silverstone merkezli takım şu anda en yakın rakibi Mercedes'in 52 puan gerisinde ve yavaş yavaş Visa RB tarafından yakalanıyor.

Bir yıl önce aynı noktada Aston Martin, 154 puanla şampiyonada üçüncü sıradaydı ve Alonso altı kez podyuma çıkmıştı.

Ancak bu sezon en iyi sonucu Suudi Arabistan Grand Prix'sinde elde ettiği beşincilik oldu.

Monako'daki hafta sonu başlamadan önce, takım patronu Mike Krack geçen sezonun ilk yarısı ile paralellik kurmanın yanlış olduğunu söyledi: “Geçen yıl diğer takımlar, ev ödevlerini bizim kadar iyi yapamadılar."

"Bu durum şişirilmiş beklentiler yarattı ve şimdi bu kıstasla ölçülüyoruz.”

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Erik Junius

Yine de geçen yılki Aston Martin iyi bir araç gibi görünüyordu çünkü hem hızlı virajlarla hem de yavaş virajlarla iyiydi.

Ancak her yeni güncellemeyle hızı düştü, şasinin verimliliği azaldı. Sonrasında güncellemelerin belirli pistlerde çalıştığı ortaya çıktı.

Bu yılki otomobil farklı özelliklere sahip: hızlı virajlarda daha iyi görünüyor ancak geçen yıl resim genellikle tam tersiydi.

Üstelik yeni AMR24, lastiklere çok fazla yük bindiriyor ve bu durum tek turda yardım etse de, yarış temposunda aşınmaya yol açıyor.

Alonso ve Stroll viraj girişlerinde çok fazla kayma olduğunu, apekslerde de durumun iyi olmadığını söylüyorlar.

Takım neredeyse her yarışa güncelleme getiriyor; Suzuka ve Imola'da yapılan güncellemeler özellikle kapsamlıydı.

Fernando Alonso bu konuda, "Ne yazık ki her şey göreceli. - Eğer biz 0.050 saniye gelişiyorsak, rakiplerimiz neredeyse 0,2 saniye kazanıyor.”

"Bu nedenle sonuçlar gerilemeye devam ediyor."

"Son birkaç haftadır programımız cevap bulma çalışmalarıyla gidiyor. Bazen araç hakkında önemli bir şey öğrenmek için 9. sırayı feda etmek daha iyidir." dedi.

Ancak Krack durumu dramatize etmekten kaçınıyor.

“Üç yarış önce Çin'de iki kez üçüncü sıradan başladık. Fakat sonuçlar artık o kadar yakın ki, 5. ile 16. arasında herhangi bir yerde olabilirsiniz."

"Ayrıca Imola ve Monte Carlo özel pistler. Dolayısıyla son güncellemeleri değerlendirmek için sonraki yarışları beklememiz gerekiyor.”

Takımın teknik direktörü Dan Fallows, Imola'daki yarışa getirdikleri bazı güncellemelerin araçta yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmayı amaçladığını fakat hedeflerinin aracı öngörülebilir hale getirmek olduğunu söyledi.

Takım aynı zamanda artan lastik aşınmasıyla da başa çıkmaya çalışıyor ve Monako'daki yarış bunun sürücüleri hâlâ etkilediğini gösterdi.

İngiliz ekibin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği şimdilik belirsiz.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Simone Resta, Ferrari'den resmi olarak ayrıldı
Sonraki haber Schumacher'in tedavisi yılda 7 milyon euroya mı mâl oluyor?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Steiner: "Williams, Newey veya Sainz ile anlaşamazsa 'aptal gibi' görünebilir"

Steiner: "Williams, Newey veya Sainz ile anlaşamazsa 'aptal gibi' görünebilir"

Formula 1
Kanada GP
Steiner: "Williams, Newey veya Sainz ile anlaşamazsa 'aptal gibi' görünebilir"
Schumacher'in tedavisi yılda 7 milyon euroya mı mâl oluyor?

Schumacher'in tedavisi yılda 7 milyon euroya mı mâl oluyor?

Formula 1
Schumacher'in tedavisi yılda 7 milyon euroya mı mâl oluyor?
Nürburgring 24 Saat: Ayhancan Güven Sis nedeniyle erken sona eren yarışı ikinci bitirdi

Nürburgring 24 Saat: Ayhancan Güven Sis nedeniyle erken sona eren yarışı ikinci bitirdi

Endurance
Nurburgring 24 Saat
Nürburgring 24 Saat: Ayhancan Güven Sis nedeniyle erken sona eren yarışı ikinci bitirdi

Son Haberler

Mekies: "Bazı yarışlarda zorlansa da Ricciardo'da gelişim görüyoruz"

Mekies: "Bazı yarışlarda zorlansa da Ricciardo'da gelişim görüyoruz"

F1 Formula 1
Mekies: "Bazı yarışlarda zorlansa da Ricciardo'da gelişim görüyoruz"
Ralf Schumacher, Hamilton'ın 'emeklilik' söylentilerini yalanladı

Ralf Schumacher, Hamilton'ın 'emeklilik' söylentilerini yalanladı

F1 Formula 1
Ralf Schumacher, Hamilton'ın 'emeklilik' söylentilerini yalanladı
Russell: "Hamilton'ın gidişi Mercedes için yeni bir başlangıç olacak"

Russell: "Hamilton'ın gidişi Mercedes için yeni bir başlangıç olacak"

F1 Formula 1
Russell: "Hamilton'ın gidişi Mercedes için yeni bir başlangıç olacak"
Famin: “Sanchez, aracı geliştirmemize yardımcı olacak’’

Famin: “Sanchez, aracı geliştirmemize yardımcı olacak’’

F1 Formula 1
Famin: “Sanchez, aracı geliştirmemize yardımcı olacak’’

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye