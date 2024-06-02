Aston Martin'de kriz mi var?

Aston Martin F1'in bu sezonki konumu hem takımdakiler hem de takım sahibi Lawrence Stroll için endişe vericiydi: takım şampiyonada beşinci sırada yer alsa da, son üç yarışta sadece dört puan toplayabildi.

Monako Grand Prix'si, Fernando Alonso ve Lance Stroll'un ikisinin de ilk on dışında kaldığı ilk yarıştı.

Silverstone merkezli takım şu anda en yakın rakibi Mercedes'in 52 puan gerisinde ve yavaş yavaş Visa RB tarafından yakalanıyor.

Bir yıl önce aynı noktada Aston Martin, 154 puanla şampiyonada üçüncü sıradaydı ve Alonso altı kez podyuma çıkmıştı.

Ancak bu sezon en iyi sonucu Suudi Arabistan Grand Prix'sinde elde ettiği beşincilik oldu.

Monako'daki hafta sonu başlamadan önce, takım patronu Mike Krack geçen sezonun ilk yarısı ile paralellik kurmanın yanlış olduğunu söyledi: “Geçen yıl diğer takımlar, ev ödevlerini bizim kadar iyi yapamadılar."

"Bu durum şişirilmiş beklentiler yarattı ve şimdi bu kıstasla ölçülüyoruz.”

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Erik Junius

Yine de geçen yılki Aston Martin iyi bir araç gibi görünüyordu çünkü hem hızlı virajlarla hem de yavaş virajlarla iyiydi.

Ancak her yeni güncellemeyle hızı düştü, şasinin verimliliği azaldı. Sonrasında güncellemelerin belirli pistlerde çalıştığı ortaya çıktı.

Bu yılki otomobil farklı özelliklere sahip: hızlı virajlarda daha iyi görünüyor ancak geçen yıl resim genellikle tam tersiydi.

Üstelik yeni AMR24, lastiklere çok fazla yük bindiriyor ve bu durum tek turda yardım etse de, yarış temposunda aşınmaya yol açıyor.

Alonso ve Stroll viraj girişlerinde çok fazla kayma olduğunu, apekslerde de durumun iyi olmadığını söylüyorlar.

Takım neredeyse her yarışa güncelleme getiriyor; Suzuka ve Imola'da yapılan güncellemeler özellikle kapsamlıydı.

Fernando Alonso bu konuda, "Ne yazık ki her şey göreceli. - Eğer biz 0.050 saniye gelişiyorsak, rakiplerimiz neredeyse 0,2 saniye kazanıyor.”

"Bu nedenle sonuçlar gerilemeye devam ediyor."

"Son birkaç haftadır programımız cevap bulma çalışmalarıyla gidiyor. Bazen araç hakkında önemli bir şey öğrenmek için 9. sırayı feda etmek daha iyidir." dedi.

Ancak Krack durumu dramatize etmekten kaçınıyor.

“Üç yarış önce Çin'de iki kez üçüncü sıradan başladık. Fakat sonuçlar artık o kadar yakın ki, 5. ile 16. arasında herhangi bir yerde olabilirsiniz."

"Ayrıca Imola ve Monte Carlo özel pistler. Dolayısıyla son güncellemeleri değerlendirmek için sonraki yarışları beklememiz gerekiyor.”

Takımın teknik direktörü Dan Fallows, Imola'daki yarışa getirdikleri bazı güncellemelerin araçta yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmayı amaçladığını fakat hedeflerinin aracı öngörülebilir hale getirmek olduğunu söyledi.

Takım aynı zamanda artan lastik aşınmasıyla da başa çıkmaya çalışıyor ve Monako'daki yarış bunun sürücüleri hâlâ etkilediğini gösterdi.

İngiliz ekibin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği şimdilik belirsiz.