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Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Fernando Alonso ile podyuma çıkan Aston Martin, ikinci yarış Suudi Arabistan'da düzlüklerde daha hızlı olabilmek için yeni, daha düşük yere basma gücü üreten ön kanat getirdi.

Franco Nugnes
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Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi
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Dan Fallows ve Luca Furbatto'nun teknik öncülüğünde hazırlanan Aston Martin AMR23, kış testlerinden bu yana geçen seneye göre attığı adımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Red Bull'a benzer bir tasarım felsefesine sahip olan Aston, geçen seneye kıyasla büyük bir ilerleme kaydetti ve ön grup mücadelesine ortak oldu.

Bahreyn GP hafta sonunda viraj girişlerindeki frenlemede ve virajlarda hızlı olan Alonso, düzlüklerde rakiplerine göre daha yavaştı. Bu yüzden Alonso, 5. sıradan başlayıp ilk tur sonunda 7. sıraya kadar gerilediği Bahreyn'de rakiplerini pist üstünde pek olağan olmayan virajlarda geçerek etkilemişti.

Bahreyn'de daha fazla yere basma gücüne sahip olan takım, Cidde'deki cadde pisti için aerodinamik verimlilik üzerinde yoğunlaştı ve düzlükte hızlı olabilmek için düşük yere basma gücü üreten, daha yüksüz bir kanat hazırladı.

Aston Martin AMR23, dettaglio dell'ala anteriore più carica vista in Bahrain

Aston Martin AMR23, dettaglio dell'ala anteriore più carica vista in Bahrain

Photo by: Jon Noble

Takım Suudi Arabistan'a iki farklı ön kanat getirdi. Bunlardan ilki, bir üst resimde görebileceğiniz üzere üst planyası daha yüklü olan Bahreyn'de kullanılan ön kanat. Bu kanattaki üst planya, daha kıvrımlı bir yapıya sahip. Bu sayede daha fazla yere basma gücü üretiliyor.

Cidde'ye özel getirilen daha yüksüz ön kanat ise, haberin ana fotoğrafında bulunuyor. Bu ön kanadın üst planyasında ise üst planya daha düz bir yapıya sahip. Bu, daha yüksüz olduğu, dolayısıyla daha az yere basma gücü üreteceği manasına geliyor.

Henüz açığa çıkmasa da takımın arka tarafta da daha az yere basma gücü üretecek bir arka kanat kullanacağı iddia ediliyor.

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