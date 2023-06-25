Aston Martin: "Yüksek hızlı pistlerde daha iyi olacağız"

Şu ana kadar kazandığı neredeyse tüm yarışlarda diğerlerine 20 saniye civarı bir fark atan Red Bull için en zorlu yarış Kanada oldu, nitekim hem Ferrari, hem Aston Martin, hem de Mercedes yeni güncellemelerle adım atmıştı.

Günün sonunda Max Verstappen dokuz saniye gibi bir farkla galibiyete ulaştı, ancak Alonso'nun son bölümde ayağını gazdan çekmek zorunda kalması, Ferrari'nin de sıralama turlarında yaşananların ardından yarışa orta gruptan başlaması da bu duruma yardımcı oldu.

Nispeten sıkıntılı yarışa değinen Max Verstappen, "Lastik sıcaklıkları ve diğer şeyler nedeniyle en iyi günümüz olduğunu düşünmüyorum. "

"Ama aynı zamanda diğerlerinin de güncellemeleriyle doğal olarak geliştiklerini de biliyorum. Bu yüzden bize yaklaştıkları kesin." ifadelerini kullanmıştı.