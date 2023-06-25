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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Aston Martin: "Yüksek hızlı pistlerde daha iyi olacağız"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, yüksek hızlı pistlerdeki sıkıntılarını çözdüklerini düşünüyor ve sonraki iki yarıştan korkmuyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Şu ana kadar kazandığı neredeyse tüm yarışlarda diğerlerine 20 saniye civarı bir fark atan Red Bull için en zorlu yarış Kanada oldu, nitekim hem Ferrari, hem Aston Martin, hem de Mercedes yeni güncellemelerle adım atmıştı.

Günün sonunda Max Verstappen dokuz saniye gibi bir farkla galibiyete ulaştı, ancak Alonso'nun son bölümde ayağını gazdan çekmek zorunda kalması, Ferrari'nin de sıralama turlarında yaşananların ardından yarışa orta gruptan başlaması da bu duruma yardımcı oldu.

Nispeten sıkıntılı yarışa değinen Max Verstappen, "Lastik sıcaklıkları ve diğer şeyler nedeniyle en iyi günümüz olduğunu düşünmüyorum. "

"Ama aynı zamanda diğerlerinin de güncellemeleriyle doğal olarak geliştiklerini de biliyorum. Bu yüzden bize yaklaştıkları kesin." ifadelerini kullanmıştı.

 

Red Bull'un en yakın rakibi konumundaki Aston Martin içinse en büyük sıkıntı yüksek hızlı pistler, öyle ki, takım Barselona'da podyum mücadelesine bile dahil olamadı.

Bu zayıflığı çözmek için uğraştıklarını belirten takım patronu Mike Krack, her şeyin plana göre ilerlediğini, dolayısıyla Avusturya ve Britanya'da sıkıntı yaşamayacaklarını söylüyor.

Krack, "Endişeli değilim çünkü en son güncellemenin işe yaradığını gördük."

Önümüzde yüksek hızlı virajların yoğunlukta olduğu birkaç pist var. Aracımızın hızlı viraj performansını arttırdığımızı düşünüyorum, Montreal'de bunu biraz da olsa gördük." 

"Aslında bu pistleri dört gözle bekliyoruz çünkü bu tür pistlerde Red Bull'un gerçek gücünü göreceğimizi ve aradaki farkı daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

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