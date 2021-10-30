Aston Martin yılın kalan kısmında daha fazla motor cezası almamayı umuyor
Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, yılın kalan kısmında herhangi bir motor cezası almamayı umut ettiklerini söyledi.
Mercedes bu yıl dayanıklılık problemleri yaşadığı için hem Lewis Hamilton hem de Valtteri Bottas'ı yeni motora geçirme kararı almıştı.
Fakat Mercedes'in müşteri ekipleri de bu sorunlardan etkilenmiş durumdalar. Şimdiye kadar iki Williams pilotunun yanı sıra McLaren'dan Daniel Ricciardo ve Aston Martin'den Sebastian Vettel yeni motora geçmek zorunda kaldı.
Vettel, cezayı Amerika GP hafta sonunda çekti ve 18. başladığı yarışta 10. olup bir puan almayı başardı. Şimdi gözler Lance Stroll'e çevrildi ve Kanadalı sürücünün de ceza alma ihtimali var.
Ancak Otmar Szafnauer, sezonun geri kalanında motor değişikliği yapmamalarını ümit ediyor.
Racingnews365'e konuşan Szafnauer, "Umarım artık motorla ilgili herhangi bir sorun yaşamayız."
"Sebastian zaten yeni bir güç ünitesine geçti ve umarım elimizdeki parçalar, sezonu değişiklik yapmadan bitirmek için yeterli olur."
"Neyse ki Mercedes motoru kullanan diğer takımlardan daha az dayanıklılık sorunu yaşadık. Umarım bu sorunlar araçların sahip olduğu karakterlerle ilgilidir ve sezon sonuna kadar herhangi bir arıza yaşamayız." dedi.
Aston Martin bu yıl ön bölümde değil, orta grupta savaşıyor ve bazen Stroll ve Vettel ikilisi pist üstünde birbirleriyle çekişti. Hatta Rusya'da temas bile yaşandı.
Ancak Szafnauer, bunun aralarındaki ilişkiyi hiçbir şekilde etkilemediğini söyledi.
“Yarıştan sonra onlara hiçbir şey söylemek zorunda kalmamam güzel. İkisi gelip özür diledi."
"Sürücülerimiz buna kendileri karar verdi. Her şeyi söylemek zorunda olduğumuz Esteban Ocon ve Sergio Perez ilişkisinin aksine harika bir ilişkileri olması harika."
Lance Stroll, Aston Martin AMR21
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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