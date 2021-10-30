Aston Martin yılın kalan kısmında daha fazla motor cezası almamayı umuyor

Ancak Otmar Szafnauer, sezonun geri kalanında motor değişikliği yapmamalarını ümit ediyor.

Racingnews365'e konuşan Szafnauer, "Umarım artık motorla ilgili herhangi bir sorun yaşamayız."

"Sebastian zaten yeni bir güç ünitesine geçti ve umarım elimizdeki parçalar, sezonu değişiklik yapmadan bitirmek için yeterli olur."

"Neyse ki Mercedes motoru kullanan diğer takımlardan daha az dayanıklılık sorunu yaşadık. Umarım bu sorunlar araçların sahip olduğu karakterlerle ilgilidir ve sezon sonuna kadar herhangi bir arıza yaşamayız." dedi.

Aston Martin bu yıl ön bölümde değil, orta grupta savaşıyor ve bazen Stroll ve Vettel ikilisi pist üstünde birbirleriyle çekişti. Hatta Rusya'da temas bile yaşandı.

Ancak Szafnauer, bunun aralarındaki ilişkiyi hiçbir şekilde etkilemediğini söyledi.

“Yarıştan sonra onlara hiçbir şey söylemek zorunda kalmamam güzel. İkisi gelip özür diledi."

"Sürücülerimiz buna kendileri karar verdi. Her şeyi söylemek zorunda olduğumuz Esteban Ocon ve Sergio Perez ilişkisinin aksine harika bir ilişkileri olması harika."