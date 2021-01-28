Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

paylaşım
yorumlar
Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?
Ekleyen:

Aston Martin şu anda Sebastian Vettel’in fabrikaya gelişi, araç ve tulum renklerine dair ipuçları vermesi gibi sebeplerle Formula 1 taraftarlarının ilgi odağı olmuş durumda. Fakat Formula 1 muhabiri Joe Saward’a göre, Silverstone'dan gelen tüm haberler sevindirici değil.

Aston Martin'de sorunlar baş gösteriyor

Kısa bir zaman diliminde, Force India adıyla bilinen F1 takımında birçok değişiklik oldu, önce Lawrence Stroll takımı satın aldı ve ortaklarıyla takımın ismini Racing Point olarak değiştirdi. Stroll Aston Martin’in hissedarı olduktan sonra ise, kısa süre içerisinde takımın ismi yeniden değiştirildi ve 2021 sezonunda takım, Aston Martin Cognizant Formula 1 Takımı adıyla anılacak.

Yeni isimle birlikte takım yeni bir renge ve yeni bir pilota da kavuştu: İngiliz Yarış Yeşili (British Racing Green) ve Sebastian Vettel. 4 kez dünya şampiyonunun takıma gelişi, elbette Aston Martin’in F1’e dönüşünün duyurulmasına da çok katkıda bulundu. Fakat sorulması gereken soru: acaba bu dönüş ne kadar süreliğine olacak?

Yeni sahip

Joe Saward, kendi blogundaki yazısında Aston Martin’in tekrar satılma ihtimalinin bulunduğunu söylüyor. Marka için her şeyin yolunda gitmediği ve Stroll’ün devralmasıyla tüm sorunların kaybolmadığı herkesçe biliniyor. Saward’ın yazısına göre ise Çinli BYD Auto Company şirketi, markayı satın almakla ilgileniyor.

Söylenenlere göre Çinli şirket Avrupa’da da ismini duyurmak için bir yol arıyor ve Aston Martin’in bunun için iyi bir seçenek olduğu kanaatinde. Aynı zamana BYD, Daimler’le ortaklığa sahip ve Alman marka da, Aston Martin şirketinde hissedar. Dolayısıyla Aston Martin için Stroll dönemi de Formula 1 dönemi de beklenenden kısa sürebilir.

Sainz, Fiorano testini tamamladı, SF71H'yi Schumacher'e bıraktı

Önceki haber

Sainz, Fiorano testini tamamladı, SF71H'yi Schumacher'e bıraktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Aston Martin Racing , Racing Point
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Hidrojenli motor, F1'in geleceği olabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Hidrojenli motor, F1'in geleceği olabilir mi?

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

Eski F1 pilotu Merhi, iki yıl aradan sonra Formula 2'ye dönebilir
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Eski F1 pilotu Merhi, iki yıl aradan sonra Formula 2'ye dönebilir

Leclerc: "Yeniden ritim yakalamak güzel"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Yeniden ritim yakalamak güzel"

Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor

Sainz, Fiorano testini tamamladı, SF71H'yi Schumacher'e bıraktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Fiorano testini tamamladı, SF71H'yi Schumacher'e bıraktı

Son Haberler

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Sainz, Fiorano testini tamamladı, SF71H'yi Schumacher'e bıraktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Fiorano testini tamamladı, SF71H'yi Schumacher'e bıraktı

Hidrojenli motor, F1'in geleceği olabilir mi?
F1 Formula 1 / Analiz

Hidrojenli motor, F1'in geleceği olabilir mi?

De Meo: "Formula 1, Renault için 'mükemmel' bir medya aracı"
F1 Formula 1 / Son dakika

De Meo: "Formula 1, Renault için 'mükemmel' bir medya aracı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

32 dk
2
Formula 1

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

4s
3
Formula 1

Hidrojenli motor, F1'in geleceği olabilir mi?

2s
4
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

20s
5
FIA F2

Eski F1 pilotu Merhi, iki yıl aradan sonra Formula 2'ye dönebilir

51 dk

Son Haberler

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Formula 1
32dk
Sainz, Fiorano testini tamamladı, SF71H'yi Schumacher'e bıraktı

Sainz, Fiorano testini tamamladı, SF71H'yi Schumacher'e bıraktı

Formula 1
1s
Hidrojenli motor, F1'in geleceği olabilir mi?

Hidrojenli motor, F1'in geleceği olabilir mi?

Formula 1
2s
De Meo: "Formula 1, Renault için 'mükemmel' bir medya aracı"

De Meo: "Formula 1, Renault için 'mükemmel' bir medya aracı"

Formula 1
3s
Leclerc: "Yeniden ritim yakalamak güzel"

Leclerc: "Yeniden ritim yakalamak güzel"

Formula 1
4s

Son Videolar

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
4s

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.