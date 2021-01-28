Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Aston Martin'de sorunlar baş gösteriyor

Kısa bir zaman diliminde, Force India adıyla bilinen F1 takımında birçok değişiklik oldu, önce Lawrence Stroll takımı satın aldı ve ortaklarıyla takımın ismini Racing Point olarak değiştirdi. Stroll Aston Martin’in hissedarı olduktan sonra ise, kısa süre içerisinde takımın ismi yeniden değiştirildi ve 2021 sezonunda takım, Aston Martin Cognizant Formula 1 Takımı adıyla anılacak.

Yeni isimle birlikte takım yeni bir renge ve yeni bir pilota da kavuştu: İngiliz Yarış Yeşili (British Racing Green) ve Sebastian Vettel. 4 kez dünya şampiyonunun takıma gelişi, elbette Aston Martin’in F1’e dönüşünün duyurulmasına da çok katkıda bulundu. Fakat sorulması gereken soru: acaba bu dönüş ne kadar süreliğine olacak?

Yeni sahip

Joe Saward, kendi blogundaki yazısında Aston Martin’in tekrar satılma ihtimalinin bulunduğunu söylüyor. Marka için her şeyin yolunda gitmediği ve Stroll’ün devralmasıyla tüm sorunların kaybolmadığı herkesçe biliniyor. Saward’ın yazısına göre ise Çinli BYD Auto Company şirketi, markayı satın almakla ilgileniyor.

Söylenenlere göre Çinli şirket Avrupa’da da ismini duyurmak için bir yol arıyor ve Aston Martin’in bunun için iyi bir seçenek olduğu kanaatinde. Aynı zamana BYD, Daimler’le ortaklığa sahip ve Alman marka da, Aston Martin şirketinde hissedar. Dolayısıyla Aston Martin için Stroll dönemi de Formula 1 dönemi de beklenenden kısa sürebilir.