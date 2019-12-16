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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin yeni yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını doğruladı

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Aston Martin yeni yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını doğruladı
Ekleyen:
, Editör
16 Ara 2019 07:10

Aston Martin, yeni yatırımcılarla görüştüklerini ancak görüştükleri tek tarafın Lawrence Stroll olmadığını açıkladı.

Autocar'ın haberine göre Kanadalı iş adamı ve Racing Point F1 takımının sahibi Lawrence Stroll, Aston Martin'e büyük bir yatırım yapma planı içerisinde.

Aston Martin, 2019'un ilk yarısında 80 milyon GBP (İngiliz Sterlini) kadar bir zarar açıklamıştı. 

Fakat Aston Martin'in CEO'su Andy Palmer, Reuters ile yaptığı röportajda, "Resmi bir durum olsaydı bizim hamlelerimizden haberdar olurdunuz. Bunun ötesinde bir yorum yapamam." şeklinde bir yorum yapmış ve sözlerini şöyle devam ettirmişti: "An itibariyle hiçbir firma ile görüşmemiz yok. Fakat bu durum gelecekte olmayacağı anlamına da gelmiyor."

Bununla birlikte Autocar, Aston Martin'in yeni yatırımcılarla görüştüğünü öğrendi. Ancak şirket sadece Lawrence Stroll ile değil, Çin, Hindistan ve Orta Doğu'daki bazı yatırımcılarla görüşme halinde.

Haberde, çeşitli yatırımcıların şirketten hisse almaya ilgi duyduğu ve bu konuda bazı görüşmeler yapıldığına yer verildi.

Aston Martin'in borsaya yaptığı açıklamada, "Şirket, finansman gereksinimlerini ve çeşitli finansman seçeneklerini gözden geçirmeyi onayladı." denildi.

Aston Martin'in merkezi Warwickshire'da olmasına rağmen, hem Racing Point'in hem de Aston Martin'in Silverstone'da fabrikası bulunuyor. Lawrence Stroll, konu hakkında açıklama yapmayı reddetti.

An itibariyle Aston Martin'in durumuna bakıldığında hisselerinin %36'sının Kuveytli bir şirkete, %31'inin Morgan firmasının da sahibi olan bir şirkete, %4'ünün de Mercedes'in sahibi Daimler Grubu'na ait olduğu görülüyor.

Firmanın 2022 yılı için hedefi ise yıllık 14.000 adet satış yapmak. Eğer bu hedefler tutturulursa zaten firma ekonomik sıkıntıları atlatacak gibi görünüyor.

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Editör Kemal Şengül

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