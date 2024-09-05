Aston Martin yeni rüzgar tünelini teslim aldı
Aston Martin yeni rüzgar tünelinin inşasının tamamlanmasıyla "kalibrasyon" dönemine başlıyor.
Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Aston Martin'in Silverstone'daki fabrikası için planladığı yeni rüzgar tüneli resmi olarak tamamladı; yeni tünel, bu hafta takıma teslim edildi.
Testleri ve kalibrasyonu devam eden tünelin, bu yılın sonuna kadar kullanıma hazır hale gelmesi ve takımın Brackley'deki Mercedes rüzgar tünelini kiralamaktan kurtulması bekleniyor.
Bu tünel Aston Martin'in deyimiyle 21 yıl sonra Formula 1'e özel olarak geliştirilen ilk rüzgar tüneli olacak.
Hazırlık sürecinin iki ila üç ay süreceğini doğrulayan Luca Furbatto bu konuda şöyle dedi: "2026 aracının gelişimine Ocak 2025'ten itibaren izin veriliyor, dolayısıyla programa tamamen uygun ilerliyoruz."
"Buna paralel olarak, iki proje arasında denge kurarak 2025 aracını geliştirmeye devam edeceğiz."
"Yanılmıyorsam Formula 1'e özel son rüzgar tüneli yirmi yıl önce geliştirilmişti."
"O zamandan bu yana teknoloji çok değişti. Artık akışları görselleştirmek için 20 yıl önce mevcut olmayan araçlar kullanılıyor. 21 önceki bir rüzgar tünelini alıp yeni teknolojiyle modernize edebilirsiniz ama bu tamamen yeni bir rüzgar tüneliyle başlamakla aynı şey değil."
"Kullandığımız Mercedes rüzgâr tüneli oldukça iyi, ancak fabrikamızda değil. Genellikle hafta sonları çalıştırıyoruz, bu da pek uygun değil.”
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