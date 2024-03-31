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Formula 1

Aston Martin yeni kuralların açıklanmasını istiyor

Aston Martin takım patronu Mike Krack, 2026 kurallarının artık gecikmesini istemiyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, sensörler ve ekipmanlar takılı halde

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, sensörler ve ekipmanlar takılı halde

Mark Sutton / Motorsport Images

2022 Dünya Şampiyonası, kırk yıl aradan sonra zemin etkisinin teknik düzenlemelere yeniden dahil edilmesine sahne oldu.

Bu değişiklik, dalgalanma gibi göze çarpan ancak henüz tam olarak çözülemeyen bazı sorunları da beraberinde getirdi.

F1, 2025 sezonunun ardından hem motor hem de şasi tarafında bir başka kural değişikliği daha yapacak ve henüz yeni aerodinamik kuralların nasıl olacağı bilinmiyor.

Bu alanda yeni değişiklikler yapılacak fakat henüz takımlara herhangi bir taslak iletilmedi.

Aston Martin'in takım patronu Mike Krack'ı endişelendiren husus da tam olarak bu.

RacingNews365 mikrofonlarına konuşan Krack, "Mart ayında pek çok şeyin tartışıldığı bir görüşme oldu."

"Bence hedef Haziran sonuna kadar eksiksiz bir yönetmeliğe sahip olmak."

"Bence bir an önce yönetmeliğe sahip olmak önemli, çünkü bu herkes için büyük bir değişiklik."

"Dolayısıyla ağırlık hedeflerinin, araç tasarımlarının ve lastik ebatlarının ne olduğunu görmemiz lazım."

"Halihazırda devam eden pek çok tartışma var, bu yüzden çok fazla gecikme yaşamamalıyız." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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