Aston Martin yeni kuralların açıklanmasını istiyor
Aston Martin takım patronu Mike Krack, 2026 kurallarının artık gecikmesini istemiyor.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, sensörler ve ekipmanlar takılı halde
Mark Sutton / Motorsport Images
2022 Dünya Şampiyonası, kırk yıl aradan sonra zemin etkisinin teknik düzenlemelere yeniden dahil edilmesine sahne oldu.
Bu değişiklik, dalgalanma gibi göze çarpan ancak henüz tam olarak çözülemeyen bazı sorunları da beraberinde getirdi.
F1, 2025 sezonunun ardından hem motor hem de şasi tarafında bir başka kural değişikliği daha yapacak ve henüz yeni aerodinamik kuralların nasıl olacağı bilinmiyor.
Bu alanda yeni değişiklikler yapılacak fakat henüz takımlara herhangi bir taslak iletilmedi.
Aston Martin'in takım patronu Mike Krack'ı endişelendiren husus da tam olarak bu.
RacingNews365 mikrofonlarına konuşan Krack, "Mart ayında pek çok şeyin tartışıldığı bir görüşme oldu."
"Bence hedef Haziran sonuna kadar eksiksiz bir yönetmeliğe sahip olmak."
"Bence bir an önce yönetmeliğe sahip olmak önemli, çünkü bu herkes için büyük bir değişiklik."
"Dolayısıyla ağırlık hedeflerinin, araç tasarımlarının ve lastik ebatlarının ne olduğunu görmemiz lazım."
"Halihazırda devam eden pek çok tartışma var, bu yüzden çok fazla gecikme yaşamamalıyız." dedi.
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Wolff: "2022'nin başında yolumuzu kaybettik"
Red Bull için Alonso iddiası artıyor
Ferret: "Ricciardo böyle devam edecekse emekli olmalı"
Binder: "Çaylakların ilk yıllarında işleri artık daha zor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar