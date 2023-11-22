Aston Martin: "Yeni F1 yatırımı, Lawrence Stroll'un gidişine işaret etmiyor"

Silverstone takımı hisselerinin bir bölümünü, MLB, NBA, NHL ve MLS'in yanı sıra Liverpool FC de dahil olmak üzere Avrupa futbol takımlarında da hisseleri bulunan özel sermaye şirketi Arctos'a sattı.

Bu hamle kaçınılmaz olarak Stroll'ün takımdaki payını azaltmayı planladığı ve başka hisse satışlarının da olacağı yönünde yorumlara yol açtı.

Ancak Arctos anlaşması, Alpine'in ABD'li yatırımcılarla yakın zamanda yaptığı benzer anlaşmada olduğu gibi, yeni ortakların yeni bilgi ve bağlantılar getirmesiyle stratejik bir anlaşma olarak görülüyor.

Slack Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Lawrence her şeyini ortaya koydu, hiçbir yere gitmiyor. Sadece takım değil, Aston Martin Lagonda adında bir şeyi var ve bu da hayatının oldukça önemli bir parçası."

"Yani takım Aston Martin Lagonda için bir pazarlama platformu. Ve tabii ki Lawrence çok zengin bir adam, bu bir sermaye meselesi değil."

"Bu adamlarla ilgili bir başka şey de, biraz araştırırsanız, asla kontrol sahibi olmadıklarını, hiçbir şeyin sahibi ve işletmecisi olmadıklarını, sadece azınlık hisseleri olduğunu görürsünüz. Asla bir kontrol operatörü olmayacaklar, asla bu takımın sahibi olmayacaklar."

"Bu da size Lawrence'ın nihayetinde kontrolü ele geçirebilecek birine satmaya çalışsaydı, satacağınız son kişilerin bunlar olacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Slack, Arctos'un ekip için ideal bir ortak olduğunu vurguladı.

"Onlarla iki yıl önce tanıştık. Onlar gerçekten sınıflarının en iyisi. Uzun vadeli azınlık hisseleri ve en iyi bayilikler konusunda uzmanlaştılar. Spora çok daha fazla para girmesine rağmen, bunu yapan çok fazla insan yok, kurumsal sermaye. Bu adamlar bunu yapmada lider oldular."

"Pek çok kişi bize ve Lawrence'a takıma yatırım yapmak için başvurdu. Ve biz çok özel bir durumdayız, tüm takımı kontrol eden ve doğru anlaşma olup olmadığına öğle yemeğinde karar verebilen tek bir sahibimiz var. Karmaşık bir süreç değil."

"Resmi bir süreçten geçmedik, sadece bu adamların stratejik açıdan doğru adamlar olduğu açıktı."

"Elbette bir yatırım söz konusu, ancak partiye getirdikleri şey dünyanın en iyi bayiliklerinden bazılarıyla çalışmak."

Takımın bu anlaşmadan ne kazanabileceğini açıklayan Slack şunları söyledi: "Bence açık fikirli olmalısınız. Kimse işleri mükemmel ya da en iyi şekilde yapmaz. Ve bir iş olarak, işleri nasıl daha iyi yapabiliriz demek için balonun dışına bakmalısınız."

"Bu sadece ticari pazarlama tarafında değil, sporcu hazırlığı da olabilir, bu konuda daha iyi olabilecek kuruluşlara yatırım yapmış olabilirler."

"Bizim öğrenebileceğimiz pek çok şey var. Ve bu kuruluşların bizden öğrenecekleri şeyler olabilir, çünkü biz küresel bir işletmeyiz, oysa franchise'ların çoğu daha yerel olacaktır."

Slack, ABD'li yatırımcıların takımlara olan ilgisinin F1'in geneli için olumlu bir işaret olduğunu ve değerlerin yükselmeye devam ettiğini söyledi.

"Şimdiye kadar çok sayıda özel sermaye işlemi yapıldı. Bu bir sonraki adım, yine tüm sporumuz için iyi, spora değer veriyor, 'hey, bu bir NBA takımı veya NFL takımı satın almak gibi' diyor. "

"F1'e girdiğinizde elde edeceğiniz şey budur. Bu yüzden bunun iş için tamamen iyi olduğunu düşünüyorum."

"İkincisi ise ekibimize özel. Yeni kampüs, yeni rüzgar tüneli, Honda motorları, işgücünün iki katına çıkarılması hakkında konuştuk."

"Bu bir sonraki evrim ve bu aynı zamanda bize ihtiyacımız olanı yapmamız ve ihtiyacımız olan şekilde yatırım yapmamız için doğru finansal ortağı veriyor. Lawrence'ın yapamayacağı bir şey değil ama artık bu işi geçimini sağlamak için yapan gerçek bir ortağı var."