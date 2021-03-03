Aston Martin yeni aracının örtüsünü bugün kaldırıyor

Son yıllarda Racing Point adını taşıyan İngiliz ekip, yeni sezonda Aston Martin'in fabrika takımı olarak sporda yer alacak.

İngiliz spor otomobil markasının gelişi, pek çok sponsorun dikkatini çekti ve yeni araçta çok sayıda sponsor olacak.

Ayrıca aracın direksiyonuna dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ve spordaki beşinci yılına girecek olan Lance Stroll geçecek.

Takım yeni AMR21'in lansmanı için uzun süredir çalışıyor ve yeni aracın örtüsü bugün TSi 18:00'de kaldırılacak.

Lansman etkinliği canlı olarak seyredilebilecek.

Takım yeni aracında zümrüt yeşili rengini kullanacak ve böylelikle Racing Point'in kullandığı pembe renginden uzaklaşmış olacak.