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Aston Martin, yeni aracının ismini açıkladı

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Aston Martin, 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği araca AMR21 adını verdiğini duyurdu.

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Aston Martin, yeni aracının ismini açıkladı

Aston Martin, son yıllarda Red Bull Racing'in ana sponsoru olarak gridde yer alıyordu ancak yeni sezonda, şirket Racing Point'in yerini alacak ve fabrika takımı olarak spora dönecek.

Takım, yeni aracını 3 Mart'ta tanıtacağını açıklamıştı ancak yeni aracın adı hâlâ belirsizdi.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Aston Martin Racing, yeni sezonda kullanacakları aracın adının "AMR21" olacağını duyurdu. 

Takım yeni AMR21 aracını 3 Mart'ta yapacağı sanal bir lansmanla tanıtacak ve lansman etkinliği TSI 18:00'de gerçekleştirilecek.

Bugün BWT ile olan sponsorluk anlaşmasının yenilendiği duyurulmuştu. Ancak yeni araç pembe renkte değil, zümrüt yeşili renginde olacak.

Böylelikle Haas hariç tüm takımlar, yeni aracının adını ve lansman tarihini açıklamış oldu.

2021 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarihli Takım Motor Şasi Yer Saat
15 Şubat Birleşik Krallık McLaren MCL35M Birleşik Krallık Woking 22:00
19 Şubat İtalya AlphaTauri AT02   11:00
22 Şubat İsviçre Alfa Romeo C41 Polonya Varşova 14:05
23 Şubat
 Avusturya Red Bull RB16B    
2 Mart Almanya Mercedes

F1 W12

    
2 Mart Fransa Alpine

A521

    
3 Mart Birleşik Krallık Aston Martin

AMR21

   18:00
5 Mart Birleşik Krallık Williams

FW43B

    
10 Mart
 İtalya Ferrari

SF21

    
? Amerika Birleşik Devletleri Haas      
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Editör Kemal Şengül

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