Aston Martin, yeni aracının ismini açıkladı

Aston Martin, son yıllarda Red Bull Racing'in ana sponsoru olarak gridde yer alıyordu ancak yeni sezonda, şirket Racing Point'in yerini alacak ve fabrika takımı olarak spora dönecek.

Takım, yeni aracını 3 Mart'ta tanıtacağını açıklamıştı ancak yeni aracın adı hâlâ belirsizdi.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Aston Martin Racing, yeni sezonda kullanacakları aracın adının "AMR21" olacağını duyurdu.

Takım yeni AMR21 aracını 3 Mart'ta yapacağı sanal bir lansmanla tanıtacak ve lansman etkinliği TSI 18:00'de gerçekleştirilecek.

Bugün BWT ile olan sponsorluk anlaşmasının yenilendiği duyurulmuştu. Ancak yeni araç pembe renkte değil, zümrüt yeşili renginde olacak.

Böylelikle Haas hariç tüm takımlar, yeni aracının adını ve lansman tarihini açıklamış oldu.

2021 Formula 1 lansman tarihleri: