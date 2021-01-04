Aston Martin, yeni aracını ve renk düzenini Şubat ayında tanıtacağını doğruladı

Daha önce Force India ve Racing Point olarak bilinen İngiliz ekip, takım sahibi Lawrence Stroll’ün geçen Ocak ayında Aston Martin'e yaptığı yatırımın ardından "Aston Martin F1 Team" olacak.

Aston Martin, son yıllarda isim sponsoru olduğu Red Bull'la birlikte F1'de yer almıştı. Ancak 1960'tan bu yana ilk kez bir araç Aston Martin adı altında F1'de yarışacak.

Aston Martin F1 Team, Sergio Perez ile yollarını ayrıma kararı almasının ardından Sebastian Vettel'le anlaşmıştı. Vettel'in takım arkadaşı, son iki yıldır takım adına yarışacak Lance Stroll olacak.

Takımın, 2021 yılında mücadele edeceği aracı ne zaman tanıtacağına dair belirsizlik vardı. Ancak Aston Martin, yeni aracını Şubat ayı içerisinde tanıtacağını doğruladı.

Takım, Şubat ayında İngiltere'deki Aston Martin Gaydon merkezinde bir lansman etkinliği düzenleyecek ve yeni renk düzenini burada tanıtacak. Lansmanda Vettel ve Stroll de yeni yarış tulumlarıyla yer alacaklar.

Şimdilik lansmanın tam tarihi bilinmiyor.

Geçen ay yayınlanan son FIA katılımcı listesinde BWT'yi adından kaldıran Aston Martin'in yeni bir isim sponsoru bulup bulamayacağı belirsizliğini koruyor.