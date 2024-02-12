Aston Martin, yeni AMR24'ün örtüsünü kaldırdı!

Aston Martin Formula 1 takımı, 2024 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı Silverstone fabrikasında tanıttı.

İngiliz ekip, 2024 aracını geçmiş yıllarda olduğu gibi yine İngiliz yeşiline boyadı fakat ağırlıktan tasarruf etmek için aracın büyük kısmını boyamadı yani karbon şekilde bıraktı.

Silverstone merkezli ekip, yeni araçla podyum mücadelesine geri dönmeyi umuyor.

Birçok takım kış boyunca çeşitli haberlerle sarsılırken, Aston Martin oldukça sakin bir kış dönemi geçirdi. Takım patronu Mike Krack ekibini bir arada tutmayı başardı.

Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin

Geçen yıla çok iyi başlayan Aston Martin, Red Bull'un ana rakibiydi fakat sezon ilerledikçe gelişim mücadelesinde geride kalmıştı. Fakat takım, yıl sonunda tekrar toparlandığı için, tam olarak ne tür sorunlar yaşadığını biliyor ve 2024'e büyük umutlarla giriyor.

Takım patronu Mike Krack, lansmanda 2024 hedefiyle ilgili, "2023 bugüne kadarki en iyi sezonumuzdu. Bu sezon hedefimiz düzenli şekilde puanlar, podyumlar kazanmak ve yeşil renkteki ilk galibiyetimiz için mücadele etmek." dedi.

Aston Martin'in yaptığı açıklamaya göre yeni AMR24, selefine oranla daha hafif ve aerodinamik açıdan daha verimli bir araç olacak.

Aynı zamanda aracın çalışma aralığı genişletildi ve neredeyse tüm pistlerde iyi performans gösterecek bir konsept tercih edildi.

Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin

Teknik direktör Dan Fallows yeni AMR24 hakkında şöyle diyor: "Kurallar tutarlı kalsa bile, aracı geliştirmek için pek çok fırsat oluyor."

"AMR24'ü geçen yılki aracın güçlü bir evrimi olarak nitelendirebilirim ve gelişim için güçlü bir temel sağlamak üzere birçok yeni parça ile oldukça farklı görünüyor."

"Şasi tasarımının yanı sıra burun, ön kanat, ön süspansiyon ve arka süspansiyon yenilendi."

"Bu sezon gelişim mücadelesinde rekabeti olmayı hedefliyoruz ve bu araç tam da bunu yapmak için tasarlandı."

"Odaklandığımız bir başka alan da aracın çalışma aralığını genişletmek oldu. Daha geniş pist özelliği yelpazesiyle, çok yönlü bir araç ortaya koymaya çalıştık."

"Çok yönlü bir yarış aracı istiyoruz. AMR24'ün sezon içi gelişim ve sezon boyu sürecek mücadele için temel sunduğuna inanıyoruz."

Takımın tek odak noktası elbette bu da değildi; ön kanat hava akışını verimli şekilde değiştirecek şekilde yenilendi. Üstelik taban, karoser ve yan yapı da yine yere basma gücünü en verimli şekilde kullanılacak şekilde değiştirildi.

Fallows, "Taban, bir F1 aracında yere basma gücünün en büyük üretim alanıdır ve sürekli olarak geliştirilir. Bunu doğru yapmak 2024'teki başarımız için büyük önem taşıyacak." dedi.

AMR24 hem önde hem de arkada push-rod süspansiyon düzenini kullanacak.

Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin

Takımın teknik direktörü, "Aracın süspansiyonunun her iki ucunda da çalışmalar yapıldı."

"Ön taraf ön kanatla birlikte daha verimli çalışacak şekilde yenilenirken, arka tarafta da bu alandaki düzeni en iyi hale getirecek şekilde aero çalışmaları yapıldı." dedi.

Yeni sezonda kilit isimlerini koruyan Aston Martin, sürücü tarafında Fernando Alonso ve Lance Stroll ile yarışmaya devam ediyor.

Yeni aracın tanıtılmasından hemen sonra Aston Martin, Silverstone pistine gidecek ve AMR24'le 200 km'lik bir test gerçekleştirecek.

Bu testte iki sürücü de yeni AMR24'ü test etmiş olacak.