Aston Martin yeni AMR24'ü piste çıkardı, ilk fotoğrafları paylaştı!
Aston Martin, shakedown etkinliği kapsamında yeni AMR24'ü ilk kez bugün Silverstone'da piste çıkardı.
Aston Martin, yeni aracının örtüsünü bugün kaldırmış ve AMR23'e kıyasla büyük oranda değişen 2024 aracını tanıtmıştı.
Bu lansmandan sonra takım, 200 km'lik bir shakedown için Silverstone pistine gitti.
Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Kurallar, takımların artık 200 km'lik bir çekim günü ya da başka bir deyişle shakedown yapmasına izin veriyor. Bu tarz etkinliklerde Pirelli'nin demo lastikleri kullanılıyor ve parça testi yapılamıyor.
Yine de aracın nasıl çalıştığı ve dengesinin nasıl olduğuna ilişkin önemli bilgiler geliyor.
Watch: Aston Martin AMR24, Silverstone'da piste çıkarıldı
Yeni aracı ilk Lance Stroll test ederken, kendisini Silverstone'da yer yer ıslak ve soğuk bir pist karşıladı.
Sorunsuz atılan turların ardından Kanadalı pilot araçtan indi ve yüzü epey gülüyordu. Takım da aracın pist üstündeki ilk fotoğraflarını yayınlamayı ihmal etmedi.
Daha sonra direksiyona Fernando Alonso geçti ve o da kış boyunca geliştirilen yeni AMR24'ü ilk kez test etti.
Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Son Haberler
Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi"
Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi" Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi"
Brown, Red Bull ve RB hakkındaki 'sportif adalet' çağrılarını yineledi
Brown, Red Bull ve RB hakkındaki 'sportif adalet' çağrılarını yineledi Brown, Red Bull ve RB hakkındaki 'sportif adalet' çağrılarını yineledi
Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli"
Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli" Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli"
Stroll: "Geçtiğimiz yıl Alonso fazla hızlıydı"
Stroll: "Geçtiğimiz yıl Alonso fazla hızlıydı" Stroll: "Geçtiğimiz yıl Alonso fazla hızlıydı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar