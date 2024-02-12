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Aston Martin yeni AMR24'ü piste çıkardı, ilk fotoğrafları paylaştı!

Aston Martin, shakedown etkinliği kapsamında yeni AMR24'ü ilk kez bugün Silverstone'da piste çıkardı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Aston Martin, yeni aracının örtüsünü bugün kaldırmış ve AMR23'e kıyasla büyük oranda değişen 2024 aracını tanıtmıştı.

Bu lansmandan sonra takım, 200 km'lik bir shakedown için Silverstone pistine gitti.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Kurallar, takımların artık 200 km'lik bir çekim günü ya da başka bir deyişle shakedown yapmasına izin veriyor. Bu tarz etkinliklerde Pirelli'nin demo lastikleri kullanılıyor ve parça testi yapılamıyor.

Yine de aracın nasıl çalıştığı ve dengesinin nasıl olduğuna ilişkin önemli bilgiler geliyor.

Watch: Aston Martin AMR24, Silverstone'da piste çıkarıldı

Yeni aracı ilk Lance Stroll test ederken, kendisini Silverstone'da yer yer ıslak ve soğuk bir pist karşıladı.

Sorunsuz atılan turların ardından Kanadalı pilot araçtan indi ve yüzü epey gülüyordu. Takım da aracın pist üstündeki ilk fotoğraflarını yayınlamayı ihmal etmedi.

Daha sonra direksiyona Fernando Alonso geçti ve o da kış boyunca geliştirilen yeni AMR24'ü ilk kez test etti.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Aston Martin Racing

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