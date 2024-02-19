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Formula 1

Aston Martin, yeni AMR24'ü daha "çok yönlü" hale getirmeye çalışmış

Aston Martin'den Pedro de la Rosa, yeni aracı her açıdan geliştirmeye çalıştıklarını söylerken, çoğu pistte "iyi bir araca" sahip olmayı umduklarını dile getirdi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Aston Martin

Aston Martin, geçen sezona çok iyi bir başlangıç yaparken, Fernando Alonso ilk sekiz yarışta altı kez podyuma çıktı.

Hal böyle olunca 2024 için takımdan çok şey beklenmesi şaşırtıcı değil.

Takım da yeni aracı AMR24'ün oldukça rekabetçi olmasını umuyor fakat sezon öncesi testlere kadar bu konuda kesin bir şey söylemek zor.

Aston Martin F1 elçisi olarak görev yapan Pedro de la Rosa, İspanyol radyo istasyonu Cadena Ser'e verdiği demeçte, "Takımdaki herkes yeni aracın çok iyi olduğunu düşünüyor."

"Geçen yıl sahip olduğumuz tüm zayıflıkları ortadan kaldırmaya çalıştık. Her şeyden önce aracın farklı koşullarda ve farklı pistlerde iyi performans gösterebilmesi için, daha geniş bir çalışma aralığında çalışmasını sağlamak gerekiyordu."

"Amaç aracı daha çok yönlü hale getirmekti. Yeni aracın her pistte iyi şekilde çalışmasını umuyoruz."

"Özel bir endişemiz yok, araç şu ana kadar gayet iyi çalıştı ve Silverstone'daki ilk test sırasında çok dayanıklıydı."

"Hangi pozisyonlarda olduğumuzu ve ne kadar ilerlediğimizi Bahreyn'de göreceğiz. Sezonun ilk yarısı çok önemli bir dönem olacak." dedi.

42 yaşındaki Alonso'nun Aston Martin ile olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor ve ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

Bu konu sorulduğunda de la Rosa şunları söyledi: "Zamanı geldiğinde Fernando kariyerine devam etmek isteyip istemediğine karar verecek."

"Umarım şimdilik Formula 1'de kalmaya niyetlidir. Kendi deyimiyle Aston Martin'e sadakat göstermeye hazır ve takımdan gelecek teklifleri bekleyecek."

Fernando Alonso.JPEG

Fernando Alonso.JPEG

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