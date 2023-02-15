Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı
Aston Martin, yeni sezonda mücadele edeceği AMR23'ü bugün Silverstone'da piste çıkardı.
İngiliz ekip, yeni aracını geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı ve bu hafta içerisinde ilk kez piste çıkarılması bekleniyordu.
Öyle de oldu; Takım bugün Silverstone'a gitti ve burada bir shakedown düzenledi.
Yeni aracın tadına ilk Lance Stroll bakarken, aracın piste çıktığı ana dair ufak bir video paylaşıldı.
Test toplam 100 km sürecek ve Fernando Alonso'nun da AMR23'ün direksiyonuna geçmesi bekleniyor.
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