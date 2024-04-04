Aston Martin, yaptığı ufak sidepod değişikliklerinde Red Bull'dan ilham alıyor
Aston Martin, Formula 1'in Japonya Grand Prix'si için Red Bull'dan esinlenen bazı side pod değişiklikleri yaparak lastik aşınmasını iyileştirmeyi hedefliyor.
Giorgi Piola
Silverstone merkezli takım bu sezon Red Bull'un arkasındaki takip grubunda yer aldı. Ancak Ferrari ve McLaren'e karşı daha iyi bir mücadele verme umutları, lastik yönetimi nedeniyle aracının yarışlarda sıralamalarda olduğu kadar rekabetçi olmaması nedeniyle zarar gördü.
Bu, takımın sezonun ilk bölümünde yoğun bir şekilde odaklandığı bir alan ve Fernando Alonso, sorunları iyileştirmeye yardımcı olmak için başlatılan "agresif" bir geliştirme programını övüyor.
Japonya Grand Prix'si için takımın AMR24'ü iki önemli alanda değişiklik içeriyor. Red Bull'dan büyük ölçüde etkilenmiş gibi görünen bir sidepod revizyonu ve zemindeki değişiklikler.
Değişikliklerin saf performansa yönelik mi yoksa lastik aşınma sorunlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için mi yapıldığı sorusu üzerine Alonso, "Bence ikisi de birbiriyle bağlantılı. Daha fazla yere basma kuvveti aynı zamanda lastik aşınmasını da ele alacaktır."
"Şu ana kadar otomobilin geliştirilmesi konusunda çok agresif davrandık. Cidde'de ön süspansiyonda yeni bir parça, Avustralya'da ön kanatta bir değişiklik ve şimdi de başka bir paket var."
"Her yarışta farklı bir araç kullanıyoruz. Bu da bu yıl başarmak istediğimiz şeyin iyi bir işareti, pist dışında çok agresif olmak."
"Geçen yıl bir ders aldık. Çok iyi başlayıp sezonun ikinci bölümünde aracı yeterince değiştirmemek bize acı verdi."
"Bu yıl, umarım sezonun ilk yarısına kıyasla ikinci yarında biraz daha güçlü oluruz. Ama göreceğiz." dedi.
Aston Martin'de neler değişti?
Aston Martin AMR24 sidepod and floor comparison
Photo by: Uncredited
Suzuka pit yolundan alınan görüntülerde de görüldüğü gibi, yeni sidepod, karoserin ön üst köşesine (kırmızı oklar) oyulmuş bir eğim çizgisine sahip.
Bu, Red Bull RB18 ve RB19'da gördüğümüz bir özelliğe benziyor ve bu takımlar havayı aşağı doğru akıtan rampa tarzı bir sidepod bölümüne geçtikçe griddeki diğer araçlarda da olduğu gibi kendine yer buldu.
Konturlama, bu bölgedeki hava akışının geçişini değiştirmeye yardımcı olarak sidepod'un kenarı ve üst yüzeyi arasında daha iyi bir etkileşim sağlarken, bu güncellemenin bir parçası olarak oluk uzunluğu, geçişi ve şekli de değiştirildi.
Zeminin kenar bölümünde de çeşitli değişiklikler yapılırken, zeminin arka bölümü de değiştirildi. Takım rakiplerine benzer bir yol izlemiş, zeminin arka kesimi atılmış ve arka bölümünü oluşturmak için yumuşak bir kenar geçişi kullanılmıştır (karşılaştırma için küçük fotoğrafa bakabilirsiniz).
Aston Martin AMR24 front wing detail
Photo by: Giorgio Piola
Tabanın kenarı artık çemberli bölümün (mavi ok) arkasında çok daha fazla bükülmüş durumda. Çünkü hem üst yüzeyde hem de belki de daha önemlisi zeminin altında (zemin geometrisinde) de değişiklikler yapılmış gibi görünmektedir.
Daha önce zeminin arka oyuğunun altına doğru kıvrılan kenar kanadın arka bölümü şimdi katlanarak incelmiş ve zemin kenarıyla aynı konturları takip eden bir uca dönüşmüştür.
Japonya'da AMR24'te yapılan değişiklikler, Avustralya Grand Prix'sinde yeni bir ön kanadın tanıtılması ve üst iki kanadın açıklık-büküm dağılımının değiştirilmesiyle devam ediyor.
Kanat profilindeki bu değişiklik, takımın bu iki kanattan alttakinin ortasındaki metal destek braketlerinden birini kaldırmasına da yol açtı.
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