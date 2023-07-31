Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Macaristan GP'sinin ardından takımın yanlış yöne girdiğini tamamen kabullendiklerini söylüyor.
2023 sezonuna dominant Red Bull'un en yakın rakibi olarak başlayan Aston Martin, ilk sekiz yarışta altı kez podyum gördü.
Ancak işler Kanada GP'sinden yana kötü gidiyor, nitekim McLaren, Mercedes ve Ferrari gelişim yarışında öne geçmiş vaziyette.
Öyle ki, sezon başında Macaristan'da zafer mücadelesi bekleyen takım, damalı bayrağı ancak dokuzuncu ve onuncu sıralarda görebildi.
Takım sezon başında düşük hızlı pistlerde oldukça iyiydi ve belirli koşullarda -hiç olmazsa sıralama turlarında- Red Bull'a karşı koyabiliyordu, ancak artık bu avantaj da ortadan kalkmış gibi duruyor.
Takımın altı podyumunun tamamına imza atan Fernando Alonso'ya göre asıl farkı lastikler yaratmakta, Aston Martin üst yönetimi ise durumun lastiklerden kaynaklanmadığını belirtmekte.
Perşembe günü Spa-Francorchamps'ta söz alan Mike Krack, "Aracı geliştirmek için attığımız adımlar son derece karmaşık."
"Bir şeyi değiştirirsiniz, ancak bu her şeyin iyiye gideceği anlamına gelmez. Aksine bir değişikliğin her zaman belirli yan etkileri olacaktır."
"Örneğin daha yere basma gücü sağlayan fakat farklı karakteristik isteyen bir parçamız olabilir, ya da tam tersi. Her iki durumda da doğru seçimi yapmamış olacağız." dedi.
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Takımın yanlış bir yola girmiş olabileceğine dair şüpheleri olduğunu belirten Krack, Macaristan performansının ardından sıkıntıları tam anlamıyla fark ettiğini söylüyor.
Krack, "Macaristan bulmacadaki anahtar kelimeydi. Burada rekabetçi olmayı bekliyorduk, ancak olamadık."
"Hafta sonu boyunca yaşananlar, doğru yönde gitmediğimizi doğruladı."
"Yine de kendimize güveniyoruz. Sorunların neler olduğunu tespit etmemiz ve bunları teyit etmemiz birkaç haftamızı aldı."
"Bir yarışta sorun yaşarsınız, başka bir yarışta durum farklılaşır ve neler olduğunu anlayamazsınız. Dolayısıyla belli bir yöne gitmeden önce biraz beklemelisiniz."
"Aracı sırf güncellemek için güncelleyebilirsiniz. Bizim yapmak istediğimiz bu değil."
"Ancak önümüzdeki yarışlarda yapacaklarımızın bize fayda sağlayacağından eminim." dedi.
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Son olarak Britanya GP'sinden itibaren kullanıma sunulan yeni lastiklere de değinen Krack, bir kez daha değişikliğin kendilerini etkilemediğini öne sürdü.
Krack, "Lastikleri öne sürmek kolay bir bahane olurdu, değil mi?"
"Bu lastiklerde küçük bir fark olduğunu görüyoruz ama değişikliğin amacı güvenlik. Bu açıdan bakıldığında durum herkes için aynı."
"Bence bunu güçten düşmemiz için bir bahane olarak kullanmamalıyız çünkü ileride kullanmamız gereken lastikler de aynı."
"Önemli olan lastikler hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek ve yolumuza devam etmek." dedi.
Alonso: "Araçta yeniden iyi hissettim"
Alonso: "Araçta yeniden iyi hissettim" Alonso: "Araçta yeniden iyi hissettim"
Alonso: "Tek turda rakiplerimizden biraz daha yavaşız"
Alonso: "Tek turda rakiplerimizden biraz daha yavaşız" Alonso: "Tek turda rakiplerimizden biraz daha yavaşız"
Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?
Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü? Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?
Son Haberler
Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"
Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam" Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"
Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"
Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim" Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"
Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor
Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor
Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"
Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor" Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar