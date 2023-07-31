Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor

2023 sezonuna dominant Red Bull'un en yakın rakibi olarak başlayan Aston Martin, ilk sekiz yarışta altı kez podyum gördü.

Ancak işler Kanada GP'sinden yana kötü gidiyor, nitekim McLaren, Mercedes ve Ferrari gelişim yarışında öne geçmiş vaziyette.

Öyle ki, sezon başında Macaristan'da zafer mücadelesi bekleyen takım, damalı bayrağı ancak dokuzuncu ve onuncu sıralarda görebildi.

Takım sezon başında düşük hızlı pistlerde oldukça iyiydi ve belirli koşullarda -hiç olmazsa sıralama turlarında- Red Bull'a karşı koyabiliyordu, ancak artık bu avantaj da ortadan kalkmış gibi duruyor.

Takımın altı podyumunun tamamına imza atan Fernando Alonso'ya göre asıl farkı lastikler yaratmakta, Aston Martin üst yönetimi ise durumun lastiklerden kaynaklanmadığını belirtmekte.

Perşembe günü Spa-Francorchamps'ta söz alan Mike Krack, "Aracı geliştirmek için attığımız adımlar son derece karmaşık."

"Bir şeyi değiştirirsiniz, ancak bu her şeyin iyiye gideceği anlamına gelmez. Aksine bir değişikliğin her zaman belirli yan etkileri olacaktır."

"Örneğin daha yere basma gücü sağlayan fakat farklı karakteristik isteyen bir parçamız olabilir, ya da tam tersi. Her iki durumda da doğru seçimi yapmamış olacağız." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Takımın yanlış bir yola girmiş olabileceğine dair şüpheleri olduğunu belirten Krack, Macaristan performansının ardından sıkıntıları tam anlamıyla fark ettiğini söylüyor.

Krack, "Macaristan bulmacadaki anahtar kelimeydi. Burada rekabetçi olmayı bekliyorduk, ancak olamadık."

"Hafta sonu boyunca yaşananlar, doğru yönde gitmediğimizi doğruladı."

"Yine de kendimize güveniyoruz. Sorunların neler olduğunu tespit etmemiz ve bunları teyit etmemiz birkaç haftamızı aldı."

"Bir yarışta sorun yaşarsınız, başka bir yarışta durum farklılaşır ve neler olduğunu anlayamazsınız. Dolayısıyla belli bir yöne gitmeden önce biraz beklemelisiniz."

"Aracı sırf güncellemek için güncelleyebilirsiniz. Bizim yapmak istediğimiz bu değil."

"Ancak önümüzdeki yarışlarda yapacaklarımızın bize fayda sağlayacağından eminim." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Son olarak Britanya GP'sinden itibaren kullanıma sunulan yeni lastiklere de değinen Krack, bir kez daha değişikliğin kendilerini etkilemediğini öne sürdü.

Krack, "Lastikleri öne sürmek kolay bir bahane olurdu, değil mi?"

"Bu lastiklerde küçük bir fark olduğunu görüyoruz ama değişikliğin amacı güvenlik. Bu açıdan bakıldığında durum herkes için aynı."

"Bence bunu güçten düşmemiz için bir bahane olarak kullanmamalıyız çünkü ileride kullanmamız gereken lastikler de aynı."

"Önemli olan lastikler hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek ve yolumuza devam etmek." dedi.