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Aston Martin, yakıt sistemindeki bir sıkıntı nedeniyle Alonso'dan yavaşlamasını istemiş

Aston Martin, Fernando Alonso'nun son bölümde ayağını gazdan çekmesinin sebebi olarak bir yakıt sistemi sıkıntısını gösteriyor.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 2nd position, waves to fans at the end of the race

Yarışın son 25 turuna Lewis Hamilton'ın rahat bir farkla önünde giren Alonso, bir anda takımın isteğiyle ayağını gazdan çekti ve Hamilton'ın farkı 5.5 saniyeden 1.5 saniyeye kadar indirmesineizin verdi.

Son birkaç turda yeniden gaza basan ve farkı açan Alonso'nun bir sorun yaşayıp yaşamadığı bilinmemekteydi, Mercedes'e göre ise arka frenlerde bir arıza vardı.

Yarıştan sonra Alonso'nun gaz kesmesiyle ilgili konuşan takım patronu Mike Krack, yakıt sisteminde bir sıkıntıyla karşılaştıklarını ve durumu anlayana kadar tedbir aldıklarını söylüyor.

Krack, "Yakıt sistemiyle ilgili bir sorun yaşadığımızı düşündük."

"Ancak emin değildik, bu yüzden önlem olarak en iyisinin biraz yakıt tasarrufu yapmak ve gaz kesmek olduğuna kanaat getirdik.

"Günün sonunda bir sorun yaşanmamış gibi duruyor." 

"Peki bunun bize maliyeti ne kadar? Buna karar vermek zor. Muhtemelen 0.1 veya 0.2 saniye."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Tedbir amaçlı bir şeydi. Ancak yarışı bitirememek ya da damalı bayrağa biraz daha yakıt bırakmak arasında seçim yapabilirsiniz, bu yüzden güvende olmak istedik."

Alonso'ya giden "ayağını gazdan çek" talimatı, hem yorumcuların, hem de takımların kendi içlerinde ciddi spekülasyonlara sürüklenmesine sahne oldu.

Öyle ki, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Mercedes'e göre Alonso bir fren sorunu yaşamaktaydı.

Mercedes'in tahmininin pit duvarında gülümsemelere yol açtığını söyleyen Krack, "Yorumları görünce ben de şaşırdım."

"Sanırım Lewis'e fren sorunu yaşadığımız söylendi."

"Birbirimize baktık ve 'Sanırım arabamız hakkında bizden daha çok şey biliyorlar! Tüm Mercedes mühendisleriyle konuşmalıyız' dedik."

"Ama hayır, hiçbir sorunumuz yoktu." dedi.

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