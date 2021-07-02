Aston Martin yakında bazı "önemli" isimler daha açıklayacak

Bu yıl fabrika ekibi olarak spora geri dönen Aston Martin, geçtiğimiz iki haftalık süreçte önemli isimlerle anlaştı.

Önce Alfa Romeo'dan Luca Furbatto ile anlaşan İngiliz takım, sonrasında Red Bull'un aerodinami şefi Dan Fallows'la kontrat imzaladı.

Takım bununla da yetinmedi ve perşembe günü Red Bull'un aerodinamisti Andrew Alessi ile anlaştığını duyurdu.

Bu anlaşmaların ardından gözler Aston Martin'e çevrilirken, takım patronu Otmar Szafnauer, anlaşmaların takımın gelecek hedeflerini net şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca yakında yeni imzalar geleceğinin de müjdesini verdi.

Fallows'un ne zaman Red Bull'da görev almaya başlayacağı sorusuna yanıt veren Szafnauer, "Takıma tam olarak ne zaman katılacağını göreceğiz. Red Bull'a karşı, sözleşmesinden doğan bir yükümlülüğü var ve onu ne kadar daha tutacaklarını bilmiyorum."

"İki yıl süreceğini düşünmüyorum. Bence daha az olacak. Onu buraya mümkün olduğunca erken getirmeye çalışacağız."

"Geçtiğimiz günlerde yine Red Bull'dan Andrew Alessi'nin takıma katılacağını duyurmuştuk. Bir süre sonra diğer anlaşmalarımızı da açıklayacağız. Yeni bir fabrika inşa ediyoruz ve yeni bir rüzgar tüneli inşa etmeye zaten başladık. Çok büyük planlarımız var. Bir an önce en iyi takımlarla mücadele etmek ve onları yenmek istiyoruz."

"Şu anda zaten mükemmel mühendislerimiz var ve Aston Martin, diğer takımlar kadar büyük bir ekip olmasa bile mühendislerimiz şimdiden 2022 aracı üzerinde çalışmaya başladılar. Bu aracın rekabetçi olmasını umuyoruz. Bize katılacak yeni isimler, yavaş yavaş halihazırda yapmakta olduğumuz işe dahil olacaklar." cevabını verdi.

Szafnauer, ilk ona giremedikleri Avusturya GP ilk antrenman seansını da yorumladı.

"Seans bizim için en güzeli değildi, Sebastian daha yukarılarda olabilirdi ama en hızlı turu iptal edildi ve Lance de birkaç kez spin attı ki bu, bizim için pek de tipik bir şey değil."

"Antrenman seansında farklı lastik hamurlarını denemeye odaklandık ve umarız ikinci seans daha iyi olur ve sıralama turlarına iyi şekilde hazırlanabiliriz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images