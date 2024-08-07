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Formula 1 Belçika GP

Aston Martin yakında 2025'e odaklanacak

Aston Martin takım patronu Mike Krack, yakında 2025 F1 aracına odaklanacaklarını söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Aston Martin bu yıl beklenen ilerlemeyi kaydedemedi ve getirilen güncellemeler de pek işe yaramamış gibi göründü.

Fakat takım yavaş yavaş toparlandığını düşünüyor ve sezonun ikinci yarısına daha odaklı giriyor.

Krack bu konuda şöyle diyor: "Macaristan'a getirdiğimiz güncellemeler işe yarıyor. Bu sadece aracın sezonun geri kalanında daha hızlı olacak olmasıyla ilgili bir durum değil; aracı anladığımızın ve nasıl geliştireceğimizi bildiğimizin bir göstergesi."

"Güncellemelerin işe yaradığını biliyoruz. Eğer işe yaramasalardı, bu bir sorun olurdu çünkü bu aracımızı çok iyi anlamadığımız anlamına gelirdi."

"Mühendislik açısından baktığımda tünelin ucundaki ışığı görebiliyorum. Mühendislerimize ve onların aracı ve aerodinamiyi geliştirmesine yönelik yaklaşımlarına güveniyorum."

"Doğru yoldayız ve sezonun ikinci yarısını daha iyi geçireceğiz. Genelde açıklamalarımda bu kadar cesur olmam ama neye sahip olduğumuzu biliyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Krack, güncellemelerin bazılarının bekleneni vermediğini kabul etti.

"Önceki güncellemelerden bazıları tam olarak beklediğimiz etkiyi yaratmadı. Çalışma doğruydu ancak bazı alanlarda tahmin edildiği kadar büyük adımlar atamadık."

"Üstelik diğer alanlardaki kayıplar da beklenenden daha yüksekti."

"Kısacası güncellemeler beklediğimiz etkiyi yaratmadı. Ancak bu bir şeylerin yanlış gittiği anlamına gelmiyor."

Takım birkaç güncellemenin ardından 2025'e odaklanmayı planlıyor.

Krack şöyle dedi: "Sezonun ikinci yarısı için planladığımız birkaç güncelleme daha var ve ondan sonra tüm odak noktamız 2025 olacak."

"Gerçekçi olmamız ve rakiplerimizle aramızdaki farkı dikkate almamız gerekiyor. Bu yılki mücadeleyi bırakmıyoruz ancak yakında 2025'e hazırlanmaya odaklanacağız."

"Yine de mevcut araç üzerinde çalışmak çok önemli çünkü gelecek yıl için gelişim yönünü seçmemize yardımcı oluyor."

"Düzenlemeler değişmiyor, bu nedenle şimdi öğrendiğimiz her şeyi 2025'te kullanabileceğiz."

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