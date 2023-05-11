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Aston Martin, yakında 2024 aracı üzerinde çalışmaya başlayacak!

Aston Martin'in teknik patronu Dan Fallows, yakında 2024 Formula 1 aracı üzerinde çalışmaya başlayacaklarını fakat bu yılki aracın gelişiminden ödün vermek gibi bir düşünceleri olmadığını belirtti.

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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Aston Martin, 2023 aracında büyük değişikliklere imza attı ve bu değişiklikler sayesinde de yeni sezona çok iyi başladılar.

Son yılların en büyük ilerlemelerinden birisini kaydeden İngiliz ekip, ilk beş yarışın dördünde podyuma çıkmayı başardı.

Takımlar geleneksel olarak dört ila beş aylık sürenin ardından bir sonraki yılın aracı üzerinde çalışmaya başlarlar.

Aston Martin ise bunun için yeni fabrikanın faaliyete geçmesini bekliyor. Takımın üzerinde çalıştığı yeni fabrika bu ay faaliyete geçecek.

Takımın teknik direktörü Dan Fallows, 2024 aracı üzerinde çalışmaya yakında başlayacaklarını fakat bir yandan da 2023 aracı üzerinde çalışacaklarını belirtti.

Fallows, "Kesinlikle gelecek yılın aracı üzerinde çalışmaya mümkün olduğunca erken başlamak istiyoruz."

"Bizim için asıl önemli olan bu yılki aracı feda etmemek."

"Kaçınılmaz olarak bu yılki aracın bir çeşit evrimi olacak. Dolayısıyla veri elde etmek için yapabileceğimiz her şey çok önemli olacak."

"Yine de bu araç üzerinde çalışmaya mümkün olduğunca erken başlamak istiyoruz." dedi.

Fallows, yeni aracın büyük bir kural değişiklik olmamasından ötürü tamamen yenilenmeyeceğini söylerken, "bu aracı geliştirme konusunda bu yıldan daha az agresif olmayacağız." diye ekledi.

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