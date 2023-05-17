Önceki / Leclerc: "Vasseur, Ferrari'de değişikliklerine daha yeni başlıyor" Sonraki / Tost: "Birlikte çalıştığım en iyi iki pilot Verstappen ve Vettel"
Formula 1 Haberler

Aston Martin, taşınma sürecinde konteynerlarda çalışıyor

Aston Martin, yeni Formula 1 fabrikasının ve rüzgar tünelinin tamamlanmasını beklerken konteynerlarda çalışıyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Aston Martin Silverstone factory tour

Silverstone'daki üs kısa süre içinde hazır olacak ve bazı departmanlar bu ayın sonunda taşınacak. 

Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, ekibin en büyük kazancı yeni fabrikanın sağlayacağı daha fazla iletişimden elde edeceğini düşünüyor; çünkü teknik ekiptekiler şu anda ayrı konteynerlarda çalışmak zorunda olduğu için bir tesis düzeni yok. 

McCullough, 200 milyon sterlinlik fabrika projesinin tamamlanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Gerçekten çok heyecan verici. Kimin hangi masada oturacağını ve ne yapacağımızı belirlemenin son aşamasındayız."

"Bunu dört gözle bekliyoruz çünkü şu anda hepimiz ayrı konteynerlarda biraz dağılmış durumdayız."

McCullough, yeni bir fabrikaya geçmenin şampiyonada Red Bull'un ardında ikinci sırada yer alan takıma fayda sağlayacağını da sözlerine ekledi.

"İnsanların fark ettiğinden bile daha büyük bir fark yaratacak. Bu sadece iletişimle alakalı. Aynı kahve otomatında, aynı tuvaletlerde insanlarla karşılaştığınızda, yakın çalıştığınız insanlarla omuz omuza oluyorsunuz."

Aston Martin Silverstone factory rendering

Aston Martin Silverstone factory rendering

Photo by: Aston Martin Racing

"Şu anda farklı binalarda, hatta farklı alanlardayız. Dolayısıyla bu gerçekten çok iyi olacak."

Aston Martin'in yapım aşamasında olan yeni bir rüzgar tüneli var, ancak bu altyapı iyileştirmesi 2025 yılına kadar hazır olmayacak. Yani takım, rakibi McLaren'in yeni tesisinin bir yıl gerisinde olacak.

Ekip şu anda Brackley'deki Mercedes rüzgar tünelini kullandığından, McCullough 'ekstra esnekliğin' yeni yapılandırmanın en büyük getirilerinden biri olacağını düşünüyor.

McCullough, "Yerinde olması kesinlikle daha iyi. Kendi rüzgar tünelinizin olması, Aerodinamik Test Kısıtlamaları yönetmelikleri dahilinde, onu kullanmak istediğimizde kullanabileceğimiz anlamına geliyor."

"Bir sorun yaşarsanız veya bir şey öğrenirseniz; durabilir, geri dönebilir, yeni parçalar üretebilir, bir şeyler düşünebilir, geri dönebilir ve tekrar çalıştırabilirsiniz."

"Bu size ekstra esneklik sağlıyor. Gerçekten de haftanın yedi günü çalışabiliyorsunuz."

"Şu anda kullandığımız tünelde sınırlı zamanımız var, bu nedenle çok yoğun olmanız gerekiyor ve çok fazla geribildirim veremiyorsunuz."

"Ayrıca, kendi rüzgar tünelinizde herhangi bir sorun olduğunda, parçaları çizen insanlar hemen yanınızdaki binada olacaklar. Bu kesinlikle iletişim konusunda yardımcı olacak."

paylaşım
yorumlar

Leclerc: "Vasseur, Ferrari'de değişikliklerine daha yeni başlıyor"

Tost: "Birlikte çalıştığım en iyi iki pilot Verstappen ve Vettel"
Matt Kew Daha fazlası
Matt Kew
Leclerc: "Vasseur, Ferrari'de değişikliklerine daha yeni başlıyor"

Leclerc: "Vasseur, Ferrari'de değişikliklerine daha yeni başlıyor"

Formula 1

Leclerc: "Vasseur, Ferrari'de değişikliklerine daha yeni başlıyor" Leclerc: "Vasseur, Ferrari'de değişikliklerine daha yeni başlıyor"

McLaren: "FIA, F1 kurallarını basitleştirmeyi düşünmeli"

McLaren: "FIA, F1 kurallarını basitleştirmeyi düşünmeli"

Formula 1

McLaren: "FIA, F1 kurallarını basitleştirmeyi düşünmeli" McLaren: "FIA, F1 kurallarını basitleştirmeyi düşünmeli"

Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"

Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"

Formula 1

Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor" Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Montoya: "Alonso hep iyiydi, şimdi sadece iyi bir aracı var"

Montoya: "Alonso hep iyiydi, şimdi sadece iyi bir aracı var"

Formula 1

Montoya: "Alonso hep iyiydi, şimdi sadece iyi bir aracı var" Montoya: "Alonso hep iyiydi, şimdi sadece iyi bir aracı var"

Alonso: "Hamilton ve Verstappen'i yenmek için kusursuz olmanız gerekiyor"

Alonso: "Hamilton ve Verstappen'i yenmek için kusursuz olmanız gerekiyor"

Formula 1

Alonso: "Hamilton ve Verstappen'i yenmek için kusursuz olmanız gerekiyor" Alonso: "Hamilton ve Verstappen'i yenmek için kusursuz olmanız gerekiyor"

Krack: "Aston Martin, podyumları garanti görmüyor"

Krack: "Aston Martin, podyumları garanti görmüyor"

Formula 1
Miami GP

Krack: "Aston Martin, podyumları garanti görmüyor" Krack: "Aston Martin, podyumları garanti görmüyor"

Son Haberler

Yeşil Bursa Rallisi, bu hafta sonu 47. kez start alacak

Yeşil Bursa Rallisi, bu hafta sonu 47. kez start alacak

TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Bursa Rallisi

Yeşil Bursa Rallisi, bu hafta sonu 47. kez start alacak Yeşil Bursa Rallisi, bu hafta sonu 47. kez start alacak

Bagnaia: "Sprint yarışları, geride kalmamamda yardımcı oldu"

Bagnaia: "Sprint yarışları, geride kalmamamda yardımcı oldu"

MGP MotoGP
Fransa GP

Bagnaia: "Sprint yarışları, geride kalmamamda yardımcı oldu" Bagnaia: "Sprint yarışları, geride kalmamamda yardımcı oldu"

Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak

Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak

WEC WEC

Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak

Espargaro: "Aprilia, Ducati'yi MotoGP'de yenme iddiasını kanıtlamalı"

Espargaro: "Aprilia, Ducati'yi MotoGP'de yenme iddiasını kanıtlamalı"

MGP MotoGP
Fransa GP

Espargaro: "Aprilia, Ducati'yi MotoGP'de yenme iddiasını kanıtlamalı" Espargaro: "Aprilia, Ducati'yi MotoGP'de yenme iddiasını kanıtlamalı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.