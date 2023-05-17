Aston Martin, taşınma sürecinde konteynerlarda çalışıyor

Silverstone'daki üs kısa süre içinde hazır olacak ve bazı departmanlar bu ayın sonunda taşınacak.

Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, ekibin en büyük kazancı yeni fabrikanın sağlayacağı daha fazla iletişimden elde edeceğini düşünüyor; çünkü teknik ekiptekiler şu anda ayrı konteynerlarda çalışmak zorunda olduğu için bir tesis düzeni yok.

McCullough, 200 milyon sterlinlik fabrika projesinin tamamlanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Gerçekten çok heyecan verici. Kimin hangi masada oturacağını ve ne yapacağımızı belirlemenin son aşamasındayız."

"Bunu dört gözle bekliyoruz çünkü şu anda hepimiz ayrı konteynerlarda biraz dağılmış durumdayız."

McCullough, yeni bir fabrikaya geçmenin şampiyonada Red Bull'un ardında ikinci sırada yer alan takıma fayda sağlayacağını da sözlerine ekledi.

"İnsanların fark ettiğinden bile daha büyük bir fark yaratacak. Bu sadece iletişimle alakalı. Aynı kahve otomatında, aynı tuvaletlerde insanlarla karşılaştığınızda, yakın çalıştığınız insanlarla omuz omuza oluyorsunuz."

Aston Martin Silverstone factory rendering Photo by: Aston Martin Racing

"Şu anda farklı binalarda, hatta farklı alanlardayız. Dolayısıyla bu gerçekten çok iyi olacak."

Aston Martin'in yapım aşamasında olan yeni bir rüzgar tüneli var, ancak bu altyapı iyileştirmesi 2025 yılına kadar hazır olmayacak. Yani takım, rakibi McLaren'in yeni tesisinin bir yıl gerisinde olacak.

Ekip şu anda Brackley'deki Mercedes rüzgar tünelini kullandığından, McCullough 'ekstra esnekliğin' yeni yapılandırmanın en büyük getirilerinden biri olacağını düşünüyor.

McCullough, "Yerinde olması kesinlikle daha iyi. Kendi rüzgar tünelinizin olması, Aerodinamik Test Kısıtlamaları yönetmelikleri dahilinde, onu kullanmak istediğimizde kullanabileceğimiz anlamına geliyor."

"Bir sorun yaşarsanız veya bir şey öğrenirseniz; durabilir, geri dönebilir, yeni parçalar üretebilir, bir şeyler düşünebilir, geri dönebilir ve tekrar çalıştırabilirsiniz."

"Bu size ekstra esneklik sağlıyor. Gerçekten de haftanın yedi günü çalışabiliyorsunuz."

"Şu anda kullandığımız tünelde sınırlı zamanımız var, bu nedenle çok yoğun olmanız gerekiyor ve çok fazla geribildirim veremiyorsunuz."

"Ayrıca, kendi rüzgar tünelinizde herhangi bir sorun olduğunda, parçaları çizen insanlar hemen yanınızdaki binada olacaklar. Bu kesinlikle iletişim konusunda yardımcı olacak."