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Formula 1 Haberler

Aston Martin, VW Grubu'nun Formula 1’e katılmasını “sıcak karşılarmış”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Aston Martin F1 takımının sahibi Lawrence Stroll, gelecekte Volkswagen Grubunun seriye katılırsa, bunu “sıcak karşılayacaklarını” söyledi.

Aston Martin, VW Grubu'nun Formula 1’e katılmasını “sıcak karşılarmış”

F1’in şu anki güç ünitesi kuralları 2024’ün sonuna kadar yürürlükte kalacak ve ardından, 2025’te yeni güç ünitelerine geçilecek. Geçtiğimiz hafta bu konuda, Avusturya’da birçok üreticinin CEO’larının katıldığı bir toplantı yapıldı.

Ferrari, Mercedes, Renault ve Red Bull’a ek olarak Audi ile Porshe de bu görüşmeye katıldı. Bu durum, VW Grubu’nun markalarından biriyle F1’e katılmaya ilgi gösterdiğine işaret etti.

Toplantı oldukça olumlu geçti ve F1 CEO’su Stefano Domenicali, bunun “doğru yönde bir adım” olduğunu söyledi.

Aston Martin, şu anda Mercedes motoru kullanıyor ancak takım sahibi Stroll, F1’e yeni bir üreticinin katılmasını “sıcak karşılayacaklarını” belirtirken, bunun seriyi güçlendireceğini düşündüğünü vurguladı.

Stroll, “Kesinlikle, VW Grubu’nun katılmasını sıcak karşılarım.”

“Bence bu sporumuzun ne kadar güçlü olduğunu gösterecektir. Sporda ne kadar güçlü markalar yer alırsa bu; hem hayranlar, hem takım patronları, hem FOM, hem de FIA için daha iyi olacaktır.”

"Bu yüzden, [VW Grubu'nun] bir ya da iki marka ile geri dönme konusunu değerlendirdiklerini biliyorum ve spora gelmeleri destekliyorum, bu konuda çok heyecanlıyım."

"Bence bu harika olur." yorumlarını yaptı.

Honda'nın yıl sonunda F1'den ayrılması ardından yetkililer, hem ucuz hem de sürdürülebilir bir güç ünitesini denemek ve e-yakıtlara odaklanmak konusunda istekli.

Red Bull'un, Honda'nın mevcut motorlarını devralmaları 2025'ten itibaren kendi güç ünitelerini üretmeye yönelik ilk adım olacak.

Williams CEO'su Jost Capito ise geçmişte, Volkswagen'in Motor Sporları Direktörü olarak görev yapıyordu ve F1'in yol aracı endüstrisi ile uyumlu hale gelmesi için "önemli bir değişime" ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Capito, "Otomotiv endüstrisinin nereye gittiğine baktığınızda, karbon emisyonu tartışmalı bir konudur." dedi.

"Formula 1'in 2025'ten de sıfır karbondioksite geçmesi gerektiğine inanıyorum ancak sadece tamamen elektriğe geçmektense elimizdeki diğer teknik seçenekleri değerlendirmeliyiz. E-yakıtlar, araştırılması gereken bir konu ve aynı zamanda hibrit ile iyi bir kombinasyon olur."

"Benim görüşüme göre, bu sistemlerin ve teknolojinin potansiyel bir geleceği var ve bu nedenle düzenlemelerin bu yönde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi tüm seçenekleri araştırmalıyız."

"Bu nedenle, araç üreticilerinin bu tartışmanın bir parçası olması doğru bir şeydi. Yeni düzenlemelere ilgi duymaları gerekiyor, aksi takdirde katılmayacaklardır." dedi.

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