Aston Martin, Vettel'le ilgili yeni bir klip yayınladı

Yeni sezonda gridde bir dizi değişiklik olacak ve Sebastian Vettel, yıllar sonra Ferrari'den ayrılacak ve yeni sezonda Aston Martin için yarışacak.

Aston Martin, yeni pilotlarına dair paylaşım yapan diğer takımlarına aksine şimdiye kadar Sebastian Vettel'le alakalı neredeyse hiçbir paylaşım yapmadı.

Bugün akşam saatlerinde kısa bir video yayınlayan İngiliz ekip, dört kez dünya şampiyonuna dair ilk kez resmi bir görüntü yayınlamış oldu.

Video oldukça kısa olsa da, Vettel'in bir Aston Martin DBX ile takım fabrikasına geldiği görülebiliyor.