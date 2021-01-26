Aston Martin, Vettel'le ilgili yeni bir klip yayınladı
paylaşım
yorumlar
Aston Martin Racing, takımın yeni pilotu Sebastian Vettel'le alakalı yeni bir video klip yayınladı.
Yeni sezonda gridde bir dizi değişiklik olacak ve Sebastian Vettel, yıllar sonra Ferrari'den ayrılacak ve yeni sezonda Aston Martin için yarışacak.
Aston Martin, yeni pilotlarına dair paylaşım yapan diğer takımlarına aksine şimdiye kadar Sebastian Vettel'le alakalı neredeyse hiçbir paylaşım yapmadı.
Bugün akşam saatlerinde kısa bir video yayınlayan İngiliz ekip, dört kez dünya şampiyonuna dair ilk kez resmi bir görüntü yayınlamış oldu.
Video oldukça kısa olsa da, Vettel'in bir Aston Martin DBX ile takım fabrikasına geldiği görülebiliyor.
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Brezilya Motorsport.com
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Aston Martin, Vettel'le ilgili yeni bir klip yayınladı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
25 Oca 2021
The Silver Arrows Story: Mercedes W04
Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03
Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021
Slayt Şov
Haberi dinle