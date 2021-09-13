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Aston Martin: "Vettel'le görüşmelerde sorun olduğu iddiası tamamen saçmalık"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Sebastian Vettel'le yaptıkları 2022 kontrat görüşmelerinde sorun olduğu iddialarını yalanladı ve sadece detaylar üzerinde görüştüklerini söyledi.

Aston Martin: "Vettel'le görüşmelerde sorun olduğu iddiası tamamen saçmalık"

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, geçen yılın sonunda imzalanan kontratı uzatmak için Aston Martin takımıyla görüşüyor.

Vettel, bu yıl takımla ilk sezonunu geçirdi ve imzalanan kontrat gereği, sözleşmedeki opsiyonun kullanılması için  iki tarafın da netliğe kavuşturması gereken bazı detaylar bulunuyor.

Sezonun son kısmına giriliyor olmasına rağmen henüz görüşmeler sonuçlandırılamadı ve bu da tarafların, kontrat görüşmelerinde, aynı çizgide olmayabileceği hatta aralarında sorun olabileceği yönündeki söylentiler çıkmasına yol açtı.

İtalya Grand Prix'sinde bu iddialar hakkında konuşan Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, endişelenecek hiçbir şey olmadığı konusunda netti ve hem takım hem de Vettel'in bu konuda bir problemi olmadığı için, alternatif senaryolara bakmadıklarını dile getirdi.

Szafnauer, Vettel ile yapılan görüşmelerde problem olduğu yönündeki iddialar sorulduğunda şöyle dedi: "Bu tamamen saçmalık."

"Herhangi bir B planımız yok. Onun da bir B planı yok. Aramızda kesinlikle hiçbir sürtüşme veya sorun yok. Ona da sorabilirsiniz ve eminim burayı kesinlikle çok sevdiğini söyler. Bu, sadece bazı detayları açıklığa kavuşturma meselesi."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Szafnauer, görüşmelerin sonuçlandırılması konusundaki gecikmenin, karmaşık F1 kontratlarının doğasından ve küçük maddeler üzerinde anlaşma sağlanma gerekliliğinden kaynaklandığını da ekledi.

"Bu, çok yıllık bir anlaşmaydı fakat her iki tarafla ilgili de bazı opsiyonlar var. Yani her iki tarafta da bazı opsiyonlar olduğunda, zaman aralığının son kısmına kadar görüştüğünüz  bazı detaylar oluyor. Şu anda olan şey tam olarak bu."

"Opsiyon sona erene kadar ayrıntılı olarak görüşmeler yapıyoruz. Bu tarih sona ermeden önce de bir şeyler duyuracağız."

Szafnauer, Vettel'in yeni kontratının Rusya GP öncesi açıklanmasını beklerken, eğer Vettel'i değiştirmeyi düşünselerdi şimdiye kadar çoktan pek çok sürücüyle iletişime geçmiş olacaklarını fakat bunu yapmadıklarını söylüyor.

“Aklımızda herhangi bir şüphe olsaydı, o zaman Temmuz ayında, diğer bu insanlar 'Williams'a mı gitmeliyim yoksa Alfa Romeo'ya mı?' derken ya da bu tür şeyler düşünürken onlarla görüşüyor olurduk. Fakat yapmadık."

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