Aston Martin, Vettel'in yerine Kubica veya Ricciardo'yu mu düşünüyor?

Formula 1'de aylardır George Russell'ın ve Valtteri Bottas'ın geleceği konuşuluyordu. Ancak bu ikilinin geleceği netleşti. Şimdi sürücü pazarının odak noktası Sebastian Vettel ve Aston Martin gibi görünüyor.

Aslında Vettel'in kontratı çok yıllık fakat tarafların belli konularda anlaşıp, opsiyonu kullanması gerekiyor. Şimdiye kadar taraflar henüz bunu yapmadılar ve bunun üzerine Vettel'in Aston Martin'den ayrılabileceği yönünde iddialar çıkmaya başladı. Vettel takımdan ayrılırsa muhtemelen emekli olacak çünkü gridde neredeyse hiç boş koltuk kalmadı.

Fakat bazı kaynaklar, Daniel Ricciardo ve Robert Kubica gibi isimlerin, Aston Martin'in listesinde olduğunu öne sürüyorlar

Ricciardo'nun adı, pazar günü gerçekleştirilen ve Avustralyalı pilotun kazandığı İtalya GP'den önce Aston Martin'le anılmaya başladı. Ricciardo'nun takımla 2023 yılına kadar anlaşması var.

Fakat beklentileri karşılayamaması ve takımda rahat hissetmemesi nedeniyle takımdan erkenden ayrılabileceği söyleniyor. R

Ricciardo, pazar günkü kabiliyetin kendisi için çok değerli olduğunu söylemişti ve bu, takımla olan bağlarının kuvvetlenmesi adına çok değerli bir zafer olabilir.

İddiaya göre Lawrence Stroll, Ricciardo'nun sözleşme durumunu öğrenmek için McLaren'la iletişime geçti. Fakat Andreas Seidl bunu reddetti.

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, with his trophy Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sürücü pazarında Nyck de Vries veya Oscar Piastri gibi pek çok genç sürücü var fakat Lawrence Stroll'ün deneyimli bir isim istediği söylentileri de var.

Nico Hulkenberg şu anda Aston Martin'in yedek pilotu ancak F1'e dönme şansının neredeyse hiç olmadığını söylemesi, takımla görüşmediğinin işareti olabilir.

Aston Martin'e uyan bir başka başka seçeneğin ise Kubica olduğu iddia edildi. Kubica, 2019 yılında Williams ile Formula 1'e dönmüş ve tek yılın ardından Alfa Romeo'nun yedek pilotu olmuştu.

Fakat Kubica ve Alfa Romeo arasındaki anlaşma 2021 sezonunun ardından bitiyor. Polonyalı sürücü son iki yarışta Alfa Romeo ile Kimi Raikkonen'in yerine piste çıktı ve özellikle pazar günleri nispeten iyi bir iş yaptı.

Bu iddialar temelde Polonyalı pilotun sponsoru Orlen'den kaynaklanıyor olabilir. Orlen, Kubica'ya 2019'dan beri destek veriyor ve onun gride geri dönmesini istiyor olabilir.

Kubica geçtiğimiz günlerde geleceği sorulduğunda, "Henüz bir şey söyleyemem, yakında netleşecek." açıklaması yapmıştı.

Fakat Lawrence Stroll, bu iddialar karşısında Vettel'le devam etmek istediklerini söyledi ve, "Sebastian'la yarışmaktan memnunuz. Hedefimiz kesinlikle gelecek yıl ve sonrasında onunla devam etmek." dedi.

Stroll, Vettel'in yeni kontratıyla ilgili resmi haberlerin "yakında" geleceğini de belirtti.

Jess Hawkins, Aston Martin development driver, Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images