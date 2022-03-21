Aston Martin, Vettel'in Suudi Arabistan'da dönüp dönmeyeceğinden emin değil

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Dört kez dünya şampiyonu Vettel, geçen hafta COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Bahreyn Grand Prix'sinden çekilmek zorunda kaldı ve yerini takımın yedek pilotu Nico Hulkenberg aldı.

Vettel, iki hafta içinde COVID-19 testi pozitif çıkan ikinci Formula 1 pilotuydu. McLaren'dan Daniel Ricciardo, COVID-19'a yakalanmasının ardından Bahreyn sezon öncesi testini kaçırmak zorunda kaldı fakat Bahreyn GP'de MCL36'nın direksiyonundaydı.

Bahreyn'deki yarıştan sonra konuşan Aston Martin patronu Mike Krack, Vettel'in iyileşiyor gibi görünmesine rağmen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Suudi Arabistan GP'ye katılıp katılmayacağının belirsizliğini koruduğunu aktardı.

Krack, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Takımın gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısına katıldı. Sesi, birkaç gün öncesine kıyasla daha iyi geliyordu."

"Fakat bunu biz bilemeyiz. Sonraki günlerde nasıl hissettiğine bakacağız. Umarım yakında dönebilir."

Krack, Vettel'in yarışlara dönmeden önce hem Suudi Arabistan'ın hem de Aston Martin'in COVID-19 protokollerine uyması gerekeceğini de ekledi.

Krack, "Açıkçası her ikisine de biraz uymak gerekiyor. Fakat Suudi Arabistan'daki düzenlemelerin nasıl olduğunu henüz %100 bilmiyorum."

"Eğer testi negatif çıkarsa, o zaman durum daha kolay olacak." dedi.

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin yedek pilotu Hulkenberg, Vettel'in yokluğunda göreve çağrıldı ve perşembe günü Bahreyn'e gitti. Cuma günü ise yeni AMR22'yi ilk kez sürdü.

Hulkenberg'in son yarışı, 2020 Eifel Grand Prix'siydi. Fakat buna rağmen ortaya koyduğu performansla dikkat çekmeyi başardı.

Motorsport.com'a konuşan Hulkenberg, Cidde için durumun ne olacağını bilip bilmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Hayır, henüz belli değil. Ne olacak bilmiyorum."

"Yine de beklemedeyim ve oraya yedek pilot olarak gidiyorum. Sanırım bunu Perşembe veya Cuma günü öğreneceğiz."

Hulkenberg, Cumartesi günkü sıralama turlarında Aston Martin pilotu Lance Stroll'u geride bıraktı fakat yarışı son sırada tamamladı.