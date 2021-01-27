Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği altı yılın ardından takımdan ayrıldı ve yeni sezonda Aston Martin'le yarışacak.

Alman pilot geçtiğimiz hafta takım fabrikasına gelerek koltuk ayarı yaptırmıştı ve takım ilk görüntüleri bugün yayınladı.

Görüntülerde Sebastian Vettel'in saçını kestirdiği ve tamamen yeni bir imaja sahip olduğu görülüyor.

Ayrıca koltuk ayarı yaparken mühendisleriyle sohbet ediyor.