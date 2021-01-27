Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

paylaşım
yorumlar
Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı
Ekleyen:
, Editör

Aston Martin, Sebastian Vettel'in koltuk ayarı yaptığı anlara dair ilk görüntüleri yayınladı.

Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği altı yılın ardından takımdan ayrıldı ve yeni sezonda Aston Martin'le yarışacak.

Alman pilot geçtiğimiz hafta takım fabrikasına gelerek koltuk ayarı yaptırmıştı ve takım ilk görüntüleri bugün yayınladı.

Görüntülerde Sebastian Vettel'in saçını kestirdiği ve tamamen yeni bir imaja sahip olduğu görülüyor.

Ayrıca koltuk ayarı yaparken mühendisleriyle sohbet ediyor.

 

Domenicali: "F1, hibritlerin harika bir geleceği olduğunu kanıtlayabilir"

Önceki haber

Domenicali: "F1, hibritlerin harika bir geleceği olduğunu kanıtlayabilir"

Sonraki haber

Tsunoda, AlphaTauri ile Imola testinin ilk gününü tamamladı

Tsunoda, AlphaTauri ile Imola testinin ilk gününü tamamladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

Mercedes motoruna geçiş, McLaren'ı neredeyse "yeni bir araç" yapmaya itti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes motoruna geçiş, McLaren'ı neredeyse "yeni bir araç" yapmaya itti

McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!

Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı

Ricciardo: "McLaren'a 'komedi şovu' sunmaya gitmiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "McLaren'a 'komedi şovu' sunmaya gitmiyorum"

2021 F1 araçlarında değişikliğe neden olan ciddi hız kazanımları
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 araçlarında değişikliğe neden olan ciddi hız kazanımları

Türkiye GP'yi favori yarışı seçen Brundle: "Schumacher Hamilton'la çok gurur duyardı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP'yi favori yarışı seçen Brundle: "Schumacher Hamilton'la çok gurur duyardı"

Mercedes: "2021 F1 araçları, 2019 seviyesinde olacak"
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "2021 F1 araçları, 2019 seviyesinde olacak"

Son Haberler

Tsunoda, AlphaTauri ile Imola testinin ilk gününü tamamladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, AlphaTauri ile Imola testinin ilk gününü tamamladı

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

Domenicali: "F1, hibritlerin harika bir geleceği olduğunu kanıtlayabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "F1, hibritlerin harika bir geleceği olduğunu kanıtlayabilir"

McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

48 dk
2
Formula 1

Mercedes motoruna geçiş, McLaren'ı neredeyse "yeni bir araç" yapmaya itti

7s
3
Formula 1

McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!

2s
4
Formula 1

Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı

9s
5
Formula 1

Ricciardo: "McLaren'a 'komedi şovu' sunmaya gitmiyorum"

3s

Son Haberler

Tsunoda, AlphaTauri ile Imola testinin ilk gününü tamamladı

Tsunoda, AlphaTauri ile Imola testinin ilk gününü tamamladı

Formula 1
24dk
Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

Formula 1
48dk
Domenicali: "F1, hibritlerin harika bir geleceği olduğunu kanıtlayabilir"

Domenicali: "F1, hibritlerin harika bir geleceği olduğunu kanıtlayabilir"

Formula 1
1s
McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!

McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!

Formula 1
2s
Ricciardo: "McLaren'a 'komedi şovu' sunmaya gitmiyorum"

Ricciardo: "McLaren'a 'komedi şovu' sunmaya gitmiyorum"

Formula 1
3s

Son Videolar

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
7s

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
20 Oca 2021

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.