Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?

Bu şimdilik uzak bir ihtimal gibi görünüyor ancak takım, dün akşamki diskalifiye kararının ardından kararı temyize götürme niyetinin olduğunu belirterek kendine bir nefes alma zamanı çıkarmış oldu. Bu süreçte takım, depoda yeteri kadar yakıt olduğunu kanıtlamanın yollarını arayacak.

Yarıştan sonra depoda bir litrelik yakıt örneği kalması gerekliliği, onlarca yıldır sporda olan bir kural. Bu, sporu yönetmedeki anahtar noktalardan birisi. Takımların her zaman FIA'ya örneğini verdikleri yakıtla yarıştıklarını yarıştan sonra alınan bu numuneler kanıtlıyor.

Hafta sonunun herhangi bir noktasında yakıt örneği alınıp test edilebilir ancak sıralama ve yarış hafta sonunun en önemli seansları. Bu yüzden takımların FIA'yı memnun etmek için depolarında yeteri kadar yakıta sahip olmaları gerekiyor.

1 litre yakıt, bir litre su şişesini hayal ederseniz az bir miktar değil ancak FIA tam olarak bunu zorunlu tutuyor.

Takımların bu kadar numune vermesi gerekiyor çünkü kalan yakıttan 3 numune çıkarılıyor. Bunlardan birisi FIA'nın pistteki yakıt uzmanları tarafından test ediliyor, birisi bağımsız bir laboratuvara test için gönderiliyor ve birisi takımda tutuluyor. Daha sonra daha detaylı test gerekmesi ihtimaline karşı bir miktar yakıt daha saklanıyor.

Her seanstan ya da yarıştan sonra her araç ayrıntılı bir şekilde kontrol edilmiyor. Bu açıdan başka pilotların da deposunda yeteri kadar yakıt olmadığı ve bu sayede öyle olsa bile puanlarını koruduğu durumlar olabilir.

Ancak herkes, her an kontrol talebi olabileceğini biliyor. Bu yüzden hiçbir takım, kasıtlı bir şekilde depoda bir litrenin altında yakın kalmasını istemez. Bu şekilde belki çok az şey kazanabilirsiniz ancak çok fazlasını kaybedebilirsiniz.

Ancak geriye dönüp baktığımızda, az da olsa bazı pilotların kural ihlali yaptığını görüyoruz. O ihlallerden en ünlüsü 2012 Abu Dhabi GP'de olmuştu ve yine Sebastian Vettel başroldeydi. 3. olan Vettel'e pite dönüş yolunda aracını pist üstünde durdurması söylenmişti.

Bu FIA'da şüphe uyandırdı. O dönemdeki kurallarda, "(Yarış hakemleri tarafından kabul edilen) Mücbir sebepler dışında, bir antrenmandan sonra bir yakıt numunesi gerekiyorsa, ilgili araç ilk önce kendi gücüyle pite sürülmelidir." maddesi yer alıyordu.

Photo by: Sutton Images

Hakemler sonunda Vettel'in pist üstünde durdurulmasının bir nedeninin olduğunu kabul ettiler. Ancak araç kontrol edildiğinde, FIA Teknik Delegesi Jo Bauer, araçtan gerekli yakıtı çıkaramadı.

Takım, yakıtın bir yerlerde olduğundan emindi ve onu çıkarmak için her şeyi denedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Vettel, sıralamalardan diskalifiye edildi ve gridde son sıraya gönderildi. Takım, Vettel'in yarışta geçiş yapabilmesi için araçta değişiklikler yaptı ve Vettel bunun üzerine pit yolundan yarışa başladı.

Yaşananların ardından kurallarda değişiklik yapıldı ve pilotların yakıt saklamak adına pite dönüş turunda araçlarını durdurmalarını engellemek için, pilotların pit alanına dönmelerinin zorunlu olduğu belirtildi.

2013'te yapılan değişiklikten sonra kurallar; "Bir antrenman seansından sonra (sıralamalar da antrenman gibi kabul ediliyor), bir araç pitlere kendi gücü ile gelmezse, yukarıda bahsedilen kadar yakıt ve aracın pitlere dönmek için tüketeceği miktarda yakıtın araçta olması gerekli olacak. Olması gereken ekstra miktar, FIA tarafından belirlenecek." şeklinde düzenlendi.

Bir başka deyişle, sıralamalardaki turunuzdan sonra pite dönerken pist üstünde durursanız, FIA aracı durdurduğunuz yerden itibaren ne kadar yakıt tasarrufu yaptığınızı, turu tamamlasaydınız depoda ne kadar yakıt kalacağını hesaplıyor. Bu hesaplamanın ardından depoda 1 litreden az yakıt kalıyorsa, o zaman sorun yaşıyorsunuz.

Bu kural yarışta uygulanmıyor çünkü hibrit dönemde, yakıt kullanımı zaten çok yakından takip edildiği için bir pilotun yarışı kazanıp deposunda yeteri kadar numuneye sahipse galibiyeti kaybetmesinin adil olmayacağı düşünüldü.

Kurallarda tam olarak bu şekilde yazılı değil ancak bir araç, yarışı tamamladıktan sonra pite dönüş turunda sebebi her ne olursa olsun durursa FIA bunu not alıyor ve Bauer, o aracın kontrol edildiğinden emin oluyor. Vettel'de de tam olarak bu yaşandı.

Macaristan, genelde yakıtın kritik olduğu yarışlardan birisi. Esteban Ocon, yarış içerisinde yakıt tasarrufu yapmak zorunda kalmış. Yarışı 4. sırada tamamlayan Carlos Sainz da yakıt tasarrufunun yarışının olumsuz etkilediğinden bahsetti.

Yarış boyunca Ocon'u kovalayan ve son bölümde Lewis Hamilton'dan kaçan Vettel için tasarruf yapabileceği pek bir boşluk olmadı. Son turda yarış mühendisi Vettel'e, "Sebastian, biraz yakıt tasarrufu yapmamız gerek." demişti. Bu, takımın çok az yakıt kaldığını bildiğini gösteriyor.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bir litre yakıt verme kuralından bağımsız olarak, yakıt konusunda sınırda olmak aracın genel ağırlık limiti açısından da sizi sıkıntıya sokabilir. Pilotlara genelde pite dönüş turunda pistin kirli yerlerine çıkarak lastikleriyle ekstra ağırlık toplamaları söylenir.

Vettel bitiş çizgisini geçtiğinde mühendisi, "Çok fazla şey topla, çok fazla. Pite dönüşte çok aşırı yavaş gel. Yakıt tasarrufu yap, yakıt tasarrufu yap." dedi.

Vettel pite doğru dönerken başka bir şey denmedi ancak turun bitmesine 2 viraj kala kendisine güvenli bir şekilde aracını park etmesi söylendi. Bu, Vettel'in podyuma koşarak gelmesine neden oldu.

Vettel, aracını pist üstünde park eden tek pilot değildi. Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi de benzer şekilde araçlarını yarış bittikten sonra durdurdular.

Yarış galibi Ocon, kutlama yaparken pit girişini kaçırdı ve pit yolunu ikinci kez geçti. O da aracını park etti ve podyuma yürüyerek geldi.

Her zaman olduğu gibi Bauer, bu yaşananları not aldı. Vettel, Russell ve Latifi'nin araçları hemen yakıt kontrolü için işaretlendi.

Ocon hakkında pek endişe yoktu çünkü Fransız pilot pite dönüş turunu tamamlamış, kazara fazladan mesafe gitmişti. Ona takım tarafından acil bir şekilde durması yönünde çağrı yapılmadı.

Yakıt numunesi alma prosedüründe yakıt, takımın yardımıyla FIA'nın kontrol garajında depodan çıkarılıyor. Russell ve Latifi'nin araçlarından gerekli olan yakıt numunesi alındı ancak Vettel'in aracından mekanikerlerin tüm çabasına rağmen gerekli yakıt miktarının ancak %30'u alınabilirdi.

Yerel saat ile 20:02'de Bauer hakemlere, "Yarışın ardından 5 numaralı araç, 1 litrelik numunenin alınıp alınamadığı konusunda kontrol edildi. 2021 Formula 1 Teknik Kuralları'nın 6.6.4 maddesinde belirtilen prosedürün uygulanmasının ardından sadece 0.3 litre yakıt almak mümkün oldu." şeklinde bildirimde bulundu.

Yarıştan sonra bu tür raporlar çok nadir verilir çünkü açıkçası çoğu zaman araçlar tamamen kurallara uygun çıkan ve gerekli tüm kontrolleri geçerler. Bu açıdan birisi geldiğinde onu not alın çünkü Bauer, bir şeyi işaret ettiğinde hep haklıdır.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Onun 6.6.4 maddesini işaret etmesi önemliydi. Eskiden takımlar, depodaki son bir damla yakıtı çıkarana kadar her şeyi yapardı. Bunun için sistemler sökülür, yakıt deposu iyice sıkılır ve borulardaki her yakıt alınırdı. Ancak hibrit dönemde buna izin verilmiyor.

6.6.4 maddesinde, "Numune alma prosedürü, motorun çalıştırılmasını veya (burun veya herhangi bir yakıt ikmali konektörünün üzerindeki kapak dışında) karoserin sökülmesini gerektirmemelidir." deniyor.

Yani mevcut kurallara göre yakıt sistemini ilgilendiren parçaları sökemezsiniz ve hatta motor kapağını dahi çıkaramazsınız. Yapabileceğiniz tek şey, aracı farklı yükseklikteki stantlara koymak ve biraz yakıt boşaltmak için ileri geri devirmektir.

Aston Martin için durumu daha karmaşık hale getiren şeylerden birisi, diğer Britanyalı takımlarda olduğu gibi çok sıkı seyahat programına sahip olmaları. Yarıştaki kırmızı bayrak ertelemesi de işleri daha kötü hale getirdi. Mühendisler, damalı bayrak sallandıktan hemen sonra uçuşlarını yakalamak için yola çıktılar. Bu isimlerden birisi de bu tür konularda FIA ile iletişim halinde olması gereken Sportif Direktör Andy Stevenson'du.

Mekanikerler ve motorize ev ekibi dışında pistte kalan tek isim Takım Patronu Otmar Szafnauer'di. O da uçuğu pazartesi günü olduğu için kalmıştı.

Yakıt numunesi sorunu ortaya çıkar çıkmaz, Szafnauer bir anda kendisini fırtınanın ortasında buldu ve hakemlerle, Bauer'le ve FIA Teknik Bölüm Başkanı Nikolas Tombazis'le ilgilenmek zorunda kaldı. Normalde bu tür şeylerle takım patronları ilgilenmez.

Havaalanına giden ekiple ve fabrikadaki ekiple, uçak kalkmadan önce acil iletişime geçildi. Kurallar yeniden, yeniden kontrol edildi ve mümkün olan her seçenek değerlendirildi.

Takımlar normalde aracında ne kadar yakıt kaldığını hesaplayabiliyorlar. Yarıştan önce araca koyulan yakıt ile FIA'nın yakıt akış metresinde harcandığı görülen yakıt miktarına bakılarak kalan yakıt hesaplanıyor. Normalde FIA'nın kontrolünde olan yakıt akış metre sensörü (FFM) yarış içerisinde kullanılan yakıt miktarını tam olarak gösteriyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, passes his cheering team on the pit wall

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images