Aston Martin, Vettel'in dürüstlüğüne ve çalışma ahlakına hayran kaldı

Sebastian Vettel, Ferrari'den ayrılmasının ardından bu yıl Aston Martin'e geçti ve takımla ilk yılında podyuma çıkmayı başardı.

Alman pilot, başlangıçta hedeflendiği üzere düzenli olarak podyum savaşı veremese de, aracın iyi olduğu yarışlarda hemen hemen maksimum puanı topladı.

Arka planda Aston Martin'in 2022 için yoğun hazırlıklar yaptığı biliniyor ve Vettel, neşesiyle tüm takıma destek veriyor gibi görünüyor. Aynı zamanda Red Bull ve Ferrari gibi takımlarla uzun yıllar geçirdiği için büyük deneyime sahip olan dört kez dünya şampiyonu, takıma önemli bilgiler de sağlıyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Szafnauer, tüm takımın Vettel ile çalışmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

Motorsport Week'e konuşan Szafnauer, şöyle dedi: "Seb gerçekten harikaydı. O çok dürüst bir adam, çok çalışıyor, harika bir iş ahlakına sahip ve sorunları çözmeye çalışırken kaldırmadık taş bırakmıyor."

"Mühendisler onunla çalışmayı seviyor, mekanikler onu çok seviyor, çok içten bir insan. Bu da hayatta büyük önem taşıyor."

“Onu 15 yıldır tanıyorum ve takımdaki herkes onun hakkında, benim söylediğim şeyleri söylüyor."

"Buna şaşırmadım ama davranışlarıyla, söylediklerimin onaylanmasından ve bahsettiğim şeylerin eyleme dönüşmesinden çok memnun oldum” dedi.

Vettel, Ferrari ile geçirdiği yılların ardından Aston Martin'e adım atmıştı ve takıma alışması belli bir süreyi aldı.

Szafnauer, "Bizi, aracı ve güç ünitesini daha iyi tanıyıp, iyi bir iş çıkarması yaklaşık dört yarışını aldı."

"Bence bir yarış pilotu olarak en büyük özelliği durmaksızın daha hızlı olmaya çalışması. Bunu yarış içerisinde bile yapıyor."

"Bir yarışa başladığında, diğer sürücülere, onların takip ettikleri yarış çizgilerine bakıyor ve daha hızlı gidebilmek, lastikleri daha fazla korumak ya da yapmanız gereken her şeyi eyleme dönüştürmek için farklı şeyler deniyor."

"Bence Sebastian'ın ana özelliği bu." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images