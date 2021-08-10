Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine karşı yeni adımlar atmayı düşünüyor

Geçen pazar günü Hungaroring'de gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan Aston Martin'de büyük sevinç vardı. Ancak takımın kutlamaları kısa sürdü.

FIA, yarışın ardından yaptığı incelemelerde Vettel'in aracında çok az yakıt kaldığını anladı. Aracın yakıt deposunda sadece 0.3 litre yakıt vardı. Oysa en az 1 litre olası gerekiyordu ve bu yüzden Vettel diskalifiye edildi.

Takım yarıştan sonra depoda en az 1,74 yakıt kaldığını ve bozuk bir yakıt pompası nedeniyle araçtan sadece 0,3 litre yakıt alınabildiğini belirtti. Takım daha sonra karara itiraz etti çünkü takımın yeni ve önemli sayılabilecek kanıtları vardı.

Ancak hakemler duruma farklı şekilde baktı ve inceleme talebini reddettiler. Bu olayın yeni kanıtlar ışığında yeniden ele alınmayacağı anlamına geliyor. İnceleme hakkını reddetme kararı, temyize götürülemiyor ancak Aston Martin diskalifiye kararını protesto edebilir.

Takım patronu Otmar Szafnauer, takımın bunu ciddi şekilde düşündüğünü söylüyor.

Szafnauer, "Seb, Macaristan'da harika bir iş çıkardı ve yarıştan bu yana keşfettiğimiz yeni kanıtları gösterme fırsatına sahip olduğumuz için mutluyuz."