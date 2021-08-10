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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine karşı yeni adımlar atmayı düşünüyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin, Sebastian Vettel'in Macaristan GP'den diskalifiye edilmesine yönelik yaptığı itiraz reddedilse bile, yeni adımlar atmayı hedefliyor.

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine karşı yeni adımlar atmayı düşünüyor

Geçen pazar günü Hungaroring'de gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan Aston Martin'de büyük sevinç vardı. Ancak takımın kutlamaları kısa sürdü.

FIA, yarışın ardından yaptığı incelemelerde Vettel'in aracında çok az yakıt kaldığını anladı. Aracın yakıt deposunda sadece 0.3 litre yakıt vardı. Oysa en az 1 litre olası gerekiyordu ve bu yüzden Vettel diskalifiye edildi.

Takım yarıştan sonra depoda en az 1,74 yakıt kaldığını ve bozuk bir yakıt pompası nedeniyle araçtan sadece 0,3 litre yakıt alınabildiğini belirtti. Takım daha sonra karara itiraz etti çünkü takımın yeni ve önemli sayılabilecek kanıtları vardı.

Ancak hakemler duruma farklı şekilde baktı ve inceleme talebini reddettiler. Bu olayın yeni kanıtlar ışığında yeniden ele alınmayacağı anlamına geliyor. İnceleme hakkını reddetme kararı, temyize götürülemiyor ancak Aston Martin diskalifiye kararını protesto edebilir.

Takım patronu Otmar Szafnauer, takımın bunu ciddi şekilde düşündüğünü söylüyor. 

Szafnauer, "Seb, Macaristan'da harika bir iş çıkardı ve  yarıştan bu yana keşfettiğimiz yeni kanıtları gösterme fırsatına sahip olduğumuz için mutluyuz."

"Sunduğumuz kanıtların konuyla alakalı olduğunu ve diskalifiyenin ardından pozisyonların iade edilmesi gerektiğini gösterdiğini düşünüyorduk."

"Ne yazık ki FIA farklı bir karar aldı ve yeni kanıtlarımızın doğruluğuna itiraz edilmemesine rağmen, yeni kanıtların konuyla ilgisiz görülmesinden ötürü Sebastian'ın diskalifiyesinin onaylanmasına karar verildi."

"Bu hayal kırıklığı yaratıyor ve şimdi pilotumuzun diskalifiye edilmesi kararını protesto etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, with his trophy

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, with his trophy

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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