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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!

Ekleyen:
, Şef Editör
Yardımcı Editör:
Adam Cooper

Aston Martin takımı, Sebastian Vettel'in Macaristan GP'nin ardından diskalifiye edilmesi kararına itiraz edeceğini işaret etti.

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!

Vettel, Macaristan'da ilk turda yaşanan olayları çok iyi değerlendirerek yükselmiş ve güçlü yarışın ardından Esteban Ocon'un arkasında ikinci olmayı başarmıştı.

Vettel, damalı bayrağı gördükten sonra kapalı parka gelmeden aracından indi ve araçsız bir şekilde pit alanına geldi.

Yarışın ardından, Vettel'in deposunda inceleme için gerekli olan 1 lt'lik yakıt olmadığı gerekçesiyle konu hakemlere iletildi. Aston Martin yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından Vettel'in aracının deposundan yeterli yakıt çıkarılamadı ve sonuç olarak Vettel'in yarıştan diskalifiye edildiği duyuruldu.

Bu kararın ardından Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer ile konuşan Adam Cooper, bu karara itiraz edeceklerini öğrendi.

Takım Vettel'in aracının deposunda 1.74 litre yakıt olduğuna, bu yüzden FIA'nın kontrollerinde 1.44 litrelik yakıtı çıkaramadıklarına inanıyor.

Vettel, pite dönüş turunda pit girişine iki viraj kala aracından inmiş ve koşarak pit alanına dönmüştü. Takım yakıt emme pompasında sorun olduğundan şüphe ettiği için Vettel'in durmasını istedi. 

Takım, pompada yaşanan bu sorun nedeniyle Vettel'in deposunda kalan yakıtın tamamını çıkaramadığına inanıyor.

Araç son kararın ardından FIA'nın kontrolünde olacak. Aldığımız bilgilere göre araç FIA'nın Fransa'daki tesislerine götürülecek ve depoda daha fazla yakıt olup olmadığına orada bakılacak.

Takım bu süreçte yaşananları takip ederek resmi olarak itiraz edip etmeyeceğine karar verecek.

Motorsport.com'a konuşan Otmar Szafnauer, "İtiraz etmeyi düşündüğümüzü doğrulayabilirim. Daha fazlasını öğrendiğimizde, gerekçemiz varsa itiraz edeceğiz. Yoksa iptal edeceğiz. Bunun için 96 saatimiz var."

"Tüm hesaplamalarımıza göre aracın deposunda 300 ml yakıt alındıktan sonra 1.44 lt yakıt daha olması gerekiyor."

"FIA'ya bunun olduğunu göstermeliyiz ve 300 ml yakıt örneği için yeterli. İtirazımızın temelinde bu olacak."

"Araç onların kontrolünde olacak. Orada gidip yakıtı bulup ölçeceğiz. Bu konuyu çözeceğiz." dedi.

Szafnauer emme pompası sorunuyla alakalı ise, "Sorun öyle görünüyor. Bilmiyorum. Henüz aracı almadık. Ancak her nedense emme pompası araçtan yakıtı almıyor." ifadelerini kullandı.

Takım, yarıştan önce aracına koyduğu yakıtla ve FIA yakıt akış metresine göre harcadıkları yakıtı hesaplayarak 1.74 lt yakıt kaldığını savunuyor.

Szafnauer, "Araca giren yakıtı ölçebiliyoruz. Aynı zamanda FIA tarafından kontrol edilen yakıt akış metresi ne kadar kullandığımızı hesaplıyor."

"Bu yüzden araca koyulan yakıttan harcadığımızı çıkarırsak, kalan yakıtı bulabiliriz. Buna göre 1.74 litre yakıt kaldığını biliyoruz."

"Buna sahibiz. FIA yakıt akış metresi üzerinde çalışıyor, tüm verilere sahip. Onlara ne kadar yakıt koyduğumuz konusunda verileri sunuyoruz. Her zaman bunları kontrol edebilecek yeterliliklere sahipler. Yani tüm veriler ortada." dedi.

Ancak sorun şu ki, takımın kurallarda belirtildiği üzere fiziksel olarak kontrol için 1 litrelik yakıtı bulması gerekiyor.

Bu konu hakkında ise Szafnauer, "Bu, tüm bu ölçüm cihazlarının olmadığı günlere dayanan eski bir kural." dedi.

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