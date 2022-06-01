Aston Martin, Vettel'i 2023'te takımda tutmak istiyor

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34 yaşındaki Sebastian Vettel, Formula 1'deki 16. sezonunu geçiriyor ve bu yıl Aston Martin markasıyla da ikinci yılına girmiş durumda.

2010-13 yılları arasında Red Bull ile dört şampiyonluk alan Alman pilot, bu başarısını Ferrari'de devam ettiremedi ve 2020 sonunda İtalyan ekipten ayrıldı.

Bazıları onun emekli olacağını düşünüyordu ancak Vettel, Aston Martin'in teklifini kabul etti ve şimdi İngiliz ekip için yarışıyor.

Fakat Alman pilotun kontratı 2022 sonunda bitecek ve Vettel, sezon öncesinde gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağını bilmediğini, bunun da büyük oranda aracın hızına bağlı olduğunu söyledi.

Son dönemde koltuğu için Fernando Alonso'nun adı anılırken, Aston Martin kendisiyle devam etmek istiyor gibi görünüyor.

Takım patronu Mike Krack, RTL'ye şöyle dedi: "Aklımızdaki yol net: Sebastian ile yarışmaya devam etmek istiyoruz."

"Eğer elinizde onun seviyesinde bir pilot varsa, onu takımda tutmanız gerekiyor."

"Sebastian, sürüş becerilerinin yanı sıra deneyimin ve takımı daha da ileriye götüren pozitif karakterin bir karışımını taşıyor."

"Ayrıca bu yıl ortaya koyduğu sürüş ve davranışlarıyla, ne kadar istekli olduğunu da gösteriyor."

"Bu yüzden onunla devam etmek istiyoruz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images