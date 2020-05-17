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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Vettel'e kapıyı kapattı

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Aston Martin, Vettel'e kapıyı kapattı
Ekleyen:
, Editör
17 May 2020 15:57

Gelecek yıl Aston Martin fabrika takımı haline gelecek olan Racing Point'in patronu Otmar Szafnauer, Ferrari'den ayrılma kararı alan Sebastian Vettel ile ilgilenmediklerini söyledi.

Sebastian Vettel, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacak ve şimdilik hangi takıma gideceği bilinmiyor.

Vettel'in elinde çok fazla seçenek bulunmuyor çünkü Red Bull kendisiyle ilgilenmediğini açık şekilde ortaya koydu ve McLaren kadrosu da zaten tamamlandı.

Şimdi pilot kadrosunu doğrulamayan takımlar arasında Renault ve Mercedes var. Ayrıca Aston Martin haline gelecek Racing Point de Vettel için bir seçenek olabilir.

Ancak Otmar Szafnauer, mevcut pilotlarıyla devam edeceklerini söyleyerek Vettel'e kapıyı kapattı.

Szafanauer, "Vettel harika bir sürücü ve Formula 1'de kalmayı hak ediyor. Onu bir arkadaşım olarak görüyorum çünkü kendisin uzun zamandır tanıyorum. Toro Rosso ile 2008 Monza'da aldığı galibiyet gibi harika başarılar elde ettiğini gördük. 

"Pazarda çok değerli sürücüler olduğu ve hatta dünya şampiyonları olduğunu söyleyebiliriz. Ama kendi elimizdeki sürücüler dışındakilere bakmıyoruz. Sürücülerimize geçmişteki performanslarını arttırma fırsatı vermek istiyoruz."

"Herkes Perez'in 2022 sonuna kadar bizimle sözleşmesi olduğunu biliyor. Ancak Lance Stroll'un de 2021'i kapsayan bir anlaşması var." dedi.

Szafnauer, hem 2020 hem de 2021 için heyecanlı olduğunu söyledi.

"Hızlıydık ve Barcelona'da hızlıysanız her yerde hızlısınızdır. Araçlar 2021'de çok az değişecek ve bu yüzden önümüzde parlak bir gelecek olduğundan eminiz."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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