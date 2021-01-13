Aston Martin: "Vettel ve Stroll kadrosuna güveniyoruz"

Ferrari, Sebastian Vettel'in 2020 sonunda biten kontratını uzatmama kararı almıştı ve Alman pilot, 2021 için eski Racing Point ekibine katıldı.

Dört kez dünya şampiyonu, son iki sezonda Ferrari'de Charles Leclerc'le takım arkadaşıydı ve özellikle geçen yıl oldukça zorlandığı görülüyordu.

Ancak Aston Martin, hiçbir zaman Vettel'in performansından şüphe etmedi ve yeni sezona girilirken de dört kez dünya şampiyonuna güveniyor.

Konu hakkında konuşan takım patronu Otmar Szafnauer, Vettel ve Stroll'ün birbirlerini motive edeceğini belirtti.

Szafnauer, "Takımdaki herkes için son derece heyecan verici bir şey."

"Sebastian gibi dört kez dünya şampiyonu olarak kendini kanıtlamış, takımların yarış kazanmalarına ve şampiyon olmalarına yardımcı olmuş bir isme sahibiz."

“Bundan ötürü bizim için çok önemli bir anlaşmaydı. Bize kazanan zihniyetini de beraberinde getiriyor ve hepimizin ondan çok şey öğrenebileceğimize eminim."

"Lance'e gelirsek, geçen yıl bugüne kadarki en iyi sezonunu geçirdi ve sürüşünün her alanında gerçekten önemli adımlar atmayı başaran genç, yetenekli ve çalışkan bir sürücüye sahibiz."

"Ona gerekli araçları verirsek, takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktan daha fazlasını başarabileceğini biliyoruz."

“Ayrıca Sebastian, Lance'ten en iyisini çıkaracak ve Lance de Sebastian'ı sert şekilde zorlayacak. Bu yüzden 2021 sürücü kadromuzdan oldukça memnunuz."

"Deneyim, yarış kazanma bilgisi ve saf yeteneğin mükemmel bir karışımına sahibiz." dedi.

Racing Point, daha önce sahip olduğu az kaynağa rağmen büyük başarılar elde eden bir ekip oldu. Szafnauer, bu durumu koruyarak Aston Martin haline gelmenin, kolay bir süreç olmadığını belirtti.

Szafnauer, "Bu devasa bir görev. Küresel anlamda oldukça zorlayıcı bir ortamda yepyeni bir dönem için hazırlandığımızı unutmamalıyız. Tüm bu görevleri, şimdiye kadarki en başarılı Formula 1 sezonumuzda yaptık. Bir yarış kazandık ve birden fazla kez podyuma çıkarak şampiyona dördüncüsü olduk."

“Bu başarıda payı olan herkes son derece gurur duymalı. Yeni bir isim ve kimliğe sahip olsak bile bugün olduğumuz yere ulaşırken karşılaştığımız zorlukların bize rehberlik ettiği ve bu güçlü temeli korumamızı sağladığını görüyoruz."

"Griddeki en verimli takım olduğumuzu gösterme fırsatı tekrardan ayağımıza geldi. Elimizde bu verimi koruyarak, kendimizi gridin en üst takımlarından biri olarak gösterme ve Aston Martin tarihine heyecanlı bir bolüm daha ekleme fırsatımız var."

Szafnauer ayrıca Aston'un 2021'de yarış galibiyeti hedeflediğini de söyledi.

"Yeni bir isim, adanmış hissedarlar, yeni yatırımlar ve deneyimli bir ekiple, daha fazla podyum ve umarım zaferler için savaşabilmek adına gereken tüm malzemelere sahip olduğumuza inanıyoruz."

“Yeni bir yolculuğun başlangıcındayız ve takımda performansımızı her zamankinden daha fazla artırma arzusuyla beraber, ekstra bir enerji hissettiğimi söyleyebilirim."

"Sektördeki en yaratıcı beyinlerden bazıları, gerçek yarışçı zihniyeti ve yıllar boyunca bize büyük yardımı dokunan 'yapabilirim' ruhuyla birleştiğinde, gelecek için heyecanlanmak adına pek çok sebebimiz var."

"Ayrıca 2022'nin sonunda Silverstone'daki yeni harika fabrikamızı da kullanabileceğiz. Bu, takıma hedeflerine ulaşabilmesi için gereken zemini ve altyapıyı sağlıyor."

Szafnauer, yeni renk düzenini Mart ayında tanıtacaklarını da açıkladı.

"Mart ayında yeni Aston Martin Cognizant Formula 1 ekibini resmi olarak tanıtacağız. Burada yeni renk düzenimizi ve sürücü kadromuzu da tanıtacağız."

"Şu anda küresel durum işleri biraz zorlaştırıyor ve zaman çizelgesi farklı fakat iyi görünüyor."