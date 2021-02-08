Aston Martin-Vettel ilişkisine değinen Jordan: "F1'in Lewis'e ihtiyacı var!"

Jordan’a göre Hamilton’ın kendisi de Mercedes gözündeki değerini öğrenmek istiyor. BBC’yle podcastinde eski F1 takım patronu, “Birçok insanın farkına varmadığı bir şey oluyor. Motor sporları için de yeni bir durum."

"Bir yandan talep ettiği maaş bulunuyor. Benim öğrenmek istediğim ise maaşının nasıl belirlendiği, yani Hamilton’ın değeri ne kadar?”

“Önceki sene takımdaki etkisine kıyasla yeterince maaş alabildi mi? Elbette kıyafet vs. satışındaki etkisini bilmiyorum fakat öbür yandan işin medya ayağı da bulunuyor. Televizyon şirketlerinin %80’i onunla röportaj yapmak istiyordur."

"Ne yazık ki Valtteri Bottas ya da diğer sürücülere karşı böyle bir istek bulunmuyor. Belki Max Verstappen biraz ilgi topluyordur fakat Lewis kadar olacağını sanmam.” dedi.

Ve Jordan’a göre Hamilton’ı bu kadar özel kılan şey de bu.

Aynı zamanda Jordan, Mercedes’in görüşmelerde Bahreyn’deki 2. yarışı bir koz olarak kullanabileceğini de düşünüyor. Jordan, “George Russell o Mercedes aracını sürdüğünde harika bir iş çıkardı. Mercedes de böylece ne kadar güçlü bir araçları olduğunu herkese göstermiş oldu."

"Hamilton’ın yerine birisini getirebilirler fakat zekilerse, ki öyleler, onunla görüşmelere devam edeceklerdir. Dileğim birlikte ortak bir çözüme varmaları, çünkü F1’in Lewis’e ihtiyacı var.”

2020 sezonu başlamadan önce Sebastian Vettel’e, gelecek sezon kendisine Ferrari’de ihtiyaç olmayacağı belirtildi. Birçok koltuk değiştiği için Alman pilotun önünde seçenek fazlaydı fakat 4 kez dünya şampiyonu, Aston Martin F1 takımında karar kıldı.

Jordan’a göre, takımın Vettel’i seçmesi çok yerinde bir karar. The Race’e konuşan İrlandalı takım yöneticisi, “Takım Vettel’i, 4 kez dünya şampiyonu olarak sahip olduğu tecrübeden dolayı seçti. Damon Hill takımıma geldiğinde en hızlı sürücü olmayabilirdi; fakat çok bilgiliydi, inanılmaz yetenekliydi ve daha iyi bir araç tasarlamamız için bu bilgisini bizimle paylaşma yetisine sahipti.”

“Vettel’in de bu konuda çok güçlü olacağını düşünüyorum. Ve böylece takım da çok daha güçlü bir hale gelecektir.” dedi.

Alman pilotun Aston Martin F1 takımına geçişi elbette Ferrari’nin kendisiyle sözleşme yenilememe kararından doğmuştu fakat Jordan’a göre, Vettel yeni takımını çok dikkatli bir şekilde seçti. Jordan şöyle konuştu: “Vettel’in takıma gelmeyi istemesinde elbette Mercedes’in de büyük bir payı var.”

“Mercedes’in fabrika takımı değil fakat şirket, Aston Martin F1 takımıyla çok ilgileniyor. Kuşkusuz Vettel’in de bunun bir parçası olmasını istemişlerdir, orası kesin.”

Jordan’a göre, Vettel de; sonunda F1'deki en büyük rakibinin motoruyla çalışmak istemiştir. Fakat bunun yeniden yarışlar kazanmak için yeterli olup olmayacağı merak konusu.