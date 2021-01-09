Aston Martin: "Vettel her zamankinden daha motive"

Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği altı zorlu yılın ardından yeni sezonda Aston Martin'le yarışacak.

Vettel'in performansı hakkında şüpheler var çünkü geçen yıl Formula 1'deki en kötü yılını geride bıraktı.

Buna karşılık BBC'ye konuşan Lawrence Stroll, Vettel'in performansından hiçbir şüpheleri olmadığını söyledi.

Stroll şöyle konuştu: "Sebastian geçen yıl çok zor bir yıl geçirdi."

"Hepimiz sezon başlamadan önce işinizi kaybetmenin ne kadar zor bir durum olduğunu biliyoruz. Bu zihinsel olarak çok zor ve F1'in sürücüler için ne kadar zihinsel bir mücadele olduğunu biliyorsunuz."

"Sürüş tarzına uymayan bir aracı vardı ve bunu sürmek zorunda kaldı. Bu da onu zor durumda bıraktı. Bunu daha önce Red Bull'daki son yılında görmüştük."

"O, dört kez Dünya Şampiyonu. Aracı nasıl kullanacağını bir yıl içinde unuttuğunu sanmıyorum. Padokta onun kadar profesyonel ve iş ahlakına sahip, çalışkan başka biri daha yok."

"Dünya şampiyonu olmanın yollarından bir tanesi, tüm takımın şampiyonlar gibi düşünmesini ve hareket etmesini sağlamaktır. Bunun için dört defa dünya şampiyonluğu yaşamış bir ismi takıma getirdik."

"Ekibimize, olmak istediğimiz yere ulaşma konusunda liderlik edecek."

"Herhangi bir endişem yok. Sebastian'ı iyi tanıyorum ve bizimle harika bir iş çıkaracağına dair güvenim ve inancım tam. Her zamankinden daha motive."