Aston Martin: "Vettel hâlâ makine gibi çalışıyor"

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Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından Formula 1 kariyerine son noktayı koyacak ve bu kararı geçtiğimiz ay açıkladı.

Şu anda şampiyonayı 13. sırada götüren Vettel, son iki yarışın hiçbirisinde puan alamazken, sıralama temposu anlamında da Lance Stroll'ün gerisinde kaldı.

Bazıları Vettel'in motivasyonunu sorgulasa da, Aston Martin ortada herhangi bir sorun görmüyor.

Aston Martin sportif direktörü Tom McCullough, dört kez dünya şampiyonu Vettel'in emekliliğinin açıklamasından bu yana hiçbir şekilde değişmediğini belirtti.

McCullough, "Buna katılmıyorum çünkü Sebastian birinci sınıf bir profesyonel."

"Şu anda içi daha ferah olabilir ancak ne mühendislerle yaptığı toplantılarda ne de sürüş tarzında bununla ilgili herhangi bir belirti görmüyorum. Davranışsal anlamda hâlâ bir makine gibi çalışıyor."

"Son 18 aydır Sebastian ile çalışmak gerçekten büyük bir zevkti. Çok düşünceli bir yaklaşımı var ve teknik konularda çok iyi."

"Kendisi takım için büyük bir değerdi ve tecrübesi çalışma şeklimizi ve vizyonumuzu pozitif yönde etkiledi."

"Çok meraklı bir insan, söyledikleri çok ilginç ama aynı zamanda takımın moralini yükseltmek için ne yapılması gerektiğini de anlıyor."

"Sebastian ile çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum ve sezonun son yarışına kadar onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.