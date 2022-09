Aston Martin: "Vettel hâlâ 2023 aracını geliştirmek için yardım ediyor"

Haberi dinle

Sebastian Vettel, Macaristan GP'sinde 2022 sezonunun sonunda emekli olacağını duyurdu ve takım onun yerine Fernando Alonso ile anlaştı.

Vettel, kendisine herhangi bir fayda sağlamayacak olsa da, AMR22 ile geçen zorlu bir sezonun ardından takımın ilerlemesine yardımcı olmak için oldukça istekli görünüyor.

Belçika GP'sinin ardından Vettel'in hâlâ 2023 iyileştirmeleri üzerine düşünüp düşünmediği sorulduğunda Krack, “Evet, evet. Ne kadar profesyonel ve kararlı olduğunu görüyorsunuz. Aslında, bugün yarış sonrası brifingde 'Gelecek yılın aracı için lütfen bunu bir düşünün.' dedi. Tamamen 2023 aracına odaklı.” dedi.

Krack, Spa'da sekizinci sıraya tırmanırken ne kadar cesur olduğunu örnek göstererek, Vettel'in pistte veya pist dışında geri çekildiğine dair bir işaret olmadığını söyledi.

"Hayır, o pes eden bir karakter değil. Yani, o bir profesyonel ve son ana kadar elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ayrıca, emekli olacağını açıklarken ilk sonuna kadar elinden gelen her şeyi yapacağını söylemişti ve bugün bunu gördük.” dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vettel emekliliğini açıklarken geleceğiyle ilgili düşüncelerin dikkatini dağıttığını itiraf etti ancak Krack, Alman pilotun artık daha rahat bir yaklaşıma sahip olduğu yönündeki düşünceleri önemsemedi.

Krack, ”Hayır, hiç de değil. İşin ilginç yanı bu. Perşembe günü onunla emekli olmakla ilgili neler hissettiğini uzun uzun konuştuk ve gerçekten 'veda' kelimesini duymak istemiyor.”

“Üzerinde 'Teşekkür ederim, Sebastian.’ yazılı bir not gördüm ve şimdi bu bir veda mı diye sordum. Kendisi, 'hiç de değil bunu, bir veda olarak görmüyoruz, sezon sonunda biraz veda edeceğiz ve o zamana kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü önümüzdeki takımlara karşı kapatmamız gereken bir fark var. Şu an içinde bulunduğumuz pozisyonda işi bitiremiyoruz' diye cevap verdi."

“Bence daha çok seyahat etmeyi, ailesini ve buna benzer şeyleri düşünüyor. Ancak, aracın içinde tamamen odaklanmış durumda.” dedi.

Krack, Vettel ile gelecekte Aston Martin ile temsilci rolü üstlenmesi konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

“Dürüst olmak gerekirse, duyuru yaz arasından hemen önce geldiği için bu konu hakkında konuşmadık. Bence ona düşünmesi için de zaman tanımalıyız."

"Plan yapması gerekiyor ve bence, muhtemelen başka bir şey yapmadan önce biraz dinlenmek isteyecektir. Bu yüzden bu konuda konuşmadık.” dedi.