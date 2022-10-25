Aston Martin: "Vettel, büyüsünü geri kazandı"

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Aston Martin, Vettel'in Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sindeki performansını övdü ve takım, Alman'ın 'büyüsünü geri kazandığını' öne sürdü.

2022 F1 sezonu başlangıcı, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ilk iki yarışı kaçırmak zorunda kalan Vettel için zor bir başlangıç ​oldu.

Bununla birlikte, hem Vettel hem de Aston Martin, son yarışlarda gelişme kaydetmiş gibi görünüyor. Vettel, Austin'de art arda üçüncü kez ilk 10'a girdi ve arka arkaya ikinci hafta sonu için Günün Sürücüsü seçildi.

Aston Martin'in Performans Direktörü Tom McCullough, dört kez Dünya Şampiyonu pilotun sürüşünden etkilendiğini söyledi.

McCullough, eylül ayında 2022 sezonu sonunda Formula 1'den emekli olacağını açıklayan Vettel'in son yarışlarında eğlendiğine inanıyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, leaves his pit box after a stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McCullough, F1 Nation podcast'ine yaptığı açıklamada, "Vettel, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde gerçekten iyi bir performans gösterdi."

"Araç son zamanlarda iyi performans gösteriyor ve fark ediyorsunuz ki bu, aracı biraz daha rekabetçi hale getirdi."

"Her iki pilotumuz da yarışın başında harika bir tempoya sahipti, bu yüzden önlerde olmak güzeldi."

"Vettel kesinlikle büyüsünü geri kazandı. Oldukça eğlendiğini ve rahatladığını da görebiliyorum. Umarım yıl sonuna kadar böyle olur." dedi.