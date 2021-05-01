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Formula 1 Haberler

Aston Martin: ''Vettel aracın tutarsız olmasından dolayı zorlanıyor''

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Sebastian Vettel'in AMR21'in arka ucunun tutarlı olmaması nedeniyle zorlandığını söyledi.

Aston Martin: ''Vettel aracın tutarsız olmasından dolayı zorlanıyor''

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, Ferrari'den ayrılmasının ardından 2021 yılında Aston Martin'e katıldı. Ancak Alman pilot yeni takımıyla katıldığı iki yarışta da puan almayı başaramadı.

Bahreyn GP hafta sonunun sıralama turlarında ikinci bölüme geçmeyi başaramayan Vettel, yarışı 15. sırada bitirdi. 13. sıradan başladığı Imola'da ise, yarıştan vites kutusu sorunları nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll, Alman pilotu iki yarışta da hem sıralamalarda hem de yarışta geride bıraktı.

Aston Martin takım patronu Szafnauer, viraj girişlerinde aracın arka ucundaki istikrarsızlık nedeniyle Vettel'in araçta yeterince tutarlılık bulamadığını söyledi.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Szafnauer, ''Özellikle burada, virajlara girerken aracın arkasında tutarsızlık sorunları var. Ancak bence en büyük zorluk, araçtaki değişkenlik.''

''Bu yüzden, araç sürekli aynı şeyleri yaparsa, aracın limitlerine ulaşabilirsiniz ve biraz daha hızlanabilirsiniz.''

''Fakat bu değişken olduğu zaman, ne bekleyeceğinizi bilmiyorsunuz ve sıkıntı da bu.''

''Aracı ne kadar fazla sürerseniz, böyle şeyleri o kadar daha kolay tahmin edebilirsiniz. Bu, araçta geçirdiğiniz zamanla alakalı.'' dedi.

Aston Martin, sezonun başında, 2021'de gelen kural değişiklikleri yüzünden ne kadar zorlandıklarını da dile getirmişti.

Szafnauer, Vettel'in aracın arka ucuna güvenememesinin, 2021'de yere basma gücünün azalmasından kaynaklanabileceğini, ancak getirilecek güncellemelerin buna bir çözüm bulacağını da ekledi.

''Rüzgar tünelinde yaptığımız çalışmalar ve ilerleyen yarışlarda araca getireceğimiz yeni parçalar sayesinde bu sorun çözülecek ve arka tarafta kaybettiğimizi geri kazanacağız.''

''İlerleyen yarışlarda gelişmeler göreceksiniz, güncellemelerimiz de olacak. Yaptığımız son güncelleme bu olmayacak.''

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Luke Smith

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