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Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı

2023 takımlar şampiyonasında ikincilik mücadelesi veren Mercedes ve Aston Martin, Hollanda Grand Prix'sine getirdikleri araç güncellemelerini ortaya çıkardılar.

Matt Kew
Ekleyen:
Aston Martin AMR23 rear detail

Aston Martin, yaz tatilinin ardından Zandvoort'ta devam eden sezonda Mercedes'in 51 puan gerisinde bulunuyor ve Silverstone ekibi Kanada'dan bu yana form düşüklüğü yaşıyor.

Bu hafta sonu için takım FIA'ya büyük ölçüde revize edilmiş bir taban ve difüzör sundu.

Taban gövdesinin revize edilmiş alt yüzeyi, yeniden şekillendirilmiş taban çitleri ve ince ayarlanmış taban kenarı, üretilen yere basma kuvvetini artırmak için hava akışını iyileştirmek üzere birlikte tasarlandı.

Bunlar, alt yüzeyin verimliliğini artırmak için üst köşesi değiştirilen ve küçük bir kanatçık eklenen yeni difüzörle birlikte çalışacak.

Güncellemeler için Fernando Alonso,"[Bunlar] sadece bu yıl için değil, aynı zamanda gelecek yıl için de aracın yönü açısından net bir yön elde etmek için."

"Kanada'da da bazı yeni parçalar getirdik, Silverstone'da da ve şimdi buraya getirdiğimiz bu yeni aerodinamik parçalar umarım beklediğimiz performansı sağlar." demişti.

Mercedes, W14'ün taban kenarını modifiye ederek, "kayıpları azaltmak, arkaya akışı iyileştirmek ve arka taraftaki yere basma kuvvetini artırmak" için tasarlanmış daha az açıklıklı bir ön taban kenarı kanadı tasarladı.

Aracın arkasına doğru hava akışını iyileştirmek ve dolayısıyla arka kanat yükünü arttırmak için dikiz aynası desteği değiştirilirken, kiriş kanadında da benzer amaçlı değişiklik yapıldı.

Mercedes W14 technical detail

Mercedes W14 teknik detayları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu arada Ferrari SF-23'ünü aynı bırakırken Red Bull, "basınç dağılımını iyileştirmek ve kanat performansını artırmak için" revize edilmiş kamberler ve geliş açıları ile yeni bir kiriş kanat spesifikasyonu getirdi.

Şimdiye kadar kiriş ve arka kanadın etkileşimine odaklanarak RB19'un düzlük verimliliğini kopyalamak için en çok çalışan takım olan McLaren, her iki parçayı da değiştirdi.

MCL60'ın kiriş ve arka kanadında (yeni ana planya, üst planya ve kenar plakası) yapılan piste özgü değişiklikler, Zandvoort'taki sürtünme aralığı için aerodinamik verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Haas, yarış temposunu düşüren lastik bozulması sorununa çözüm ararken yeni bir ön kanat ve burun kullanacak. Diğer taraftan değiştirilen arka fren kanallarının soğutmayı iyileştirmesi bekleniyor.

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Hollanda GP öncesi padoktan gelen ilk teknik kareler

Altı takım Hollanda GP'ye güncellemeyle geldi

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